Grudniowa aktualizacja Noble Legacy ożywia świat gry i wprowadza masę nowości

Twórcy wprowadzają znaczące zmiany, które odmieniają oblicze tej obiecującej produkcji.
Noble Legacy rozwija się systematycznie, oferując graczom coraz bardziej złożone doświadczenie życia w dawnych wiekach. Najnowsza grudniowa aktualizacja wprowadza do tego symulatora budowania osady szereg zmian, które czynią wirtualną krainę miejscem znacznie bardziej ryzykownym, ale jednocześnie dającym większe możliwości. Studio 369 zdecydowało się na gruntowne odświeżenie mechanik walki oraz rzemiosła.
Noble Legacy po dużej aktualizacji. Walka, rzemiosło i eksploracja na nowym poziomie
Istotną nowością jest wzbogacenie mapy o liczne punkty orientacyjne, jak starożytne ruiny oraz kryjówki bandytów. Takie urozmaicenie terenu motywuje do opuszczania bezpiecznych granic miasta już na starcie rozgrywki. Choć wyprawy wiążą się z realnym zagrożeniem, mogą przynieść cenne nagrody i stanowią fundament pod przyszłe zadania oraz spotkania z postaciami.
Świat gry ożywa dzięki wioskom zarządzanym przez baronów, co otwiera drogę do przyszłej dyplomacji, politycznych intryg oraz strategicznych sojuszy. Dla podkreślenia wysokiego statusu gospodarza udostępniono dwór pański z tronem.
Rzemiosło zostało przebudowane, stając się bardziej przejrzystym i gotowym na dalszy rozwój. Gracze mogą samodzielnie wytwarzać ekwipunek bojowy oraz narzędzia, a warsztaty krawieckie pozwalają na produkcję odzieży dla populacji. Zmiany te zwiastują przyszłą specjalizację mieszkańców oraz przypisywanie im konkretnych ról. System walki zyskał oręż dwuręczny, a także ulepszenia w walce dystansowej. Deweloperzy poprawili też system gotowania, menu budowy oraz precyzję stawiania obiektów na gruncie.
Aktualizacja optymalizuje działanie gry, poprawiając AI mieszkańców i jakość dźwięku. Tytuł jest obecnie dostępny w obniżonej cenie na platformie Steam do 5 stycznia 2026 roku.
