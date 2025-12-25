Grudniowa aktualizacja Noble Legacy ożywia świat gry i wprowadza masę nowości

Noble Legacy rozwija się systematycznie, oferując graczom coraz bardziej złożone doświadczenie życia w dawnych wiekach. Najnowsza grudniowa aktualizacja wprowadza do tego symulatora budowania osady szereg zmian, które czynią wirtualną krainę miejscem znacznie bardziej ryzykownym, ale jednocześnie dającym większe możliwości. Studio 369 zdecydowało się na gruntowne odświeżenie mechanik walki oraz rzemiosła.

Noble Legacy po dużej aktualizacji. Walka, rzemiosło i eksploracja na nowym poziomie

Istotną nowością jest wzbogacenie mapy o liczne punkty orientacyjne, jak starożytne ruiny oraz kryjówki bandytów. Takie urozmaicenie terenu motywuje do opuszczania bezpiecznych granic miasta już na starcie rozgrywki. Choć wyprawy wiążą się z realnym zagrożeniem, mogą przynieść cenne nagrody i stanowią fundament pod przyszłe zadania oraz spotkania z postaciami.