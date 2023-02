Flash otrzyma zupełnie nowe zakończenie. James Gunn usunął cztery postacie z filmu

James Gunn i Peter Safran pod koniec stycznia ogłosili plany na nowe filmowo-serialowe uniwersum z superbohaterami DC Comics. Zanim jednak otrzymamy świeży start serii, studio ma w planach wypuszczenie pozostałych produkcji, na czele z Flashem i drugą częścią Aquamana. Według Gunna solowe przygody Szkarłatnego Splintera częściowo zrestartują całe uniwersum, aby wytłumaczyć rezygnację z niektórych aktorów, w tym z Henry’ego Cavilla jako Supermana. Okazuje się, że produkcja otrzyma również nowe zakończenie, w którym nie znajdzie się wielu wcześniej zapowiedzianych bohaterów.

Flash ze zmienionym zakończeniem i wyciętymi bohaterami

Według Grace Randolph i Umberto Gonzalesa z The Wrap James Gunn zlecił usunięcie niektórych postaci z finału Flasha. W filmie mieli pojawić się Wonder Woman (Gal Gadot), Superman (Henry Cavill), Supergirl (Sasha Calle) i Batman (Michael Keaton). Studio pierwotnie planowało wykorzystać Flasha do zapowiedzi kolejnych produkcji z uniwersum, stąd takie nagromadzenie bohaterów w zakończeniu produkcji. Nowe plany wytwórni nie obejmują już jednak tych postaci, dlatego zdecydowano się je usunąć, aby nie wprowadzać niepotrzebnego zamieszania.