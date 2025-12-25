FIA prezentuje koncepcję WRC27 Rally1. Serię czeka bardzo wiele zmian

FIA zaprezentowała pierwszą wizualną koncepcję samochodu WRC27 Rally1, oferując wczesne spojrzenie na maszyny, które od sezonu 2027 mają wyznaczyć nową erę Rajdowych Mistrzostw Świata FIA, czyli WRC.

Sercem nowego samochodu jest rurowa klatka bezpieczeństwa, rozwijająca rozwiązanie wprowadzone wraz z obecną generacją Rally1 w 2022 roku. Konstrukcja została opracowana przy użyciu symulacji komputerowych, analiz porównawczych oraz testów zderzeniowych prototypów. Zapewnia wysoki poziom ochrony załogi przy jednoczesnym zmniejszeniu złożoności i kosztów, oferując lepszą odporność na penetrację oraz skuteczniejsze pochłanianie energii we wszystkich kluczowych momentach kolizji.

Regulacje WRC27, zatwierdzone po raz pierwszy przez Światową Radę Sportów Motorowych w 2024 roku, mają na celu gruntowną przebudowę najwyższej kategorii rajdowej. Ich główne założenia to redukcja kosztów i zwiększenie dostępności, przy jednoczesnym zachowaniu osiągów i widowiskowości, które stanowią fundament WRC. Zaprezentowana koncepcja przekłada te ramy regulaminowe na realny projekt, pokazując, w jaki sposób mogą one zostać zastosowane w różnych stylach nadwozia i interpretacjach przyszłych konstruktorów.

Na tej bazie bezpieczeństwa osadzono nową koncepcję nadwozia, która daje konstruktorom znacznie większą swobodę projektową. Zamiast wymogu bazowania na aktualnych modelach produkcyjnych, regulamin definiuje tzw. objętość referencyjną, w której muszą się mieścić wszystkie panele zewnętrzne. W jej ramach możliwe będzie tworzenie zarówno konstrukcji inspirowanych samochodami seryjnymi, jak i w pełni autorskich koncepcji rajdowych. Uproszczone elementy aerodynamiczne mają dodatkowo ograniczyć koszty rozwoju.

Nowe przepisy rozszerzają także definicję podmiotów mogących rywalizować w najwyższej klasie. Producenci oraz tunerzy będą klasyfikowani pod wspólną kategorią Konstruktora, odpowiedzialnego za projekt, budowę, homologację oraz marketing samochodu. Zmiana ta ma na celu zwiększenie liczby uczestników i wzmocnienie rywalizacji w czołowej klasie mistrzostw.

Osiągi pozostają kluczowym elementem pakietu WRC27. Samochody będą początkowo napędzane 1,6-litrowym turbodoładowanym silnikiem spalinowym, zasilanym paliwem zrównoważonym o mocy około 290 KM. Jednostka będzie współpracować z napędem na cztery koła oraz pięciobiegową skrzynią biegów. Regulamin przewiduje zawieszenie z podwójnymi wahaczami, a układy hamulcowy i kierowniczy zostaną oparte na rozwiązaniach z kategorii Rally2, co ma zapewnić wysokie osiągi przy większej przystępności.

Samochody będą budowane w jasno określonych wymiarach: długość od 4100 do 4300 mm oraz maksymalna szerokość 1875 mm. To pozostawi dużą swobodę projektową przy zachowaniu czytelnych limitów. Regulamin umożliwia również przyszłą elastyczność w zakresie układów napędowych, otwierając drogę do alternatywnych technologii w kolejnych latach cyklu.

Kluczowym celem reformy jest obniżenie kosztów. Cena gotowego do rywalizacji samochodu w specyfikacji asfaltowej została ograniczona do 345 tysięcy euro, co oznacza spadek o ponad 50 procent w porównaniu z obecną formułą Rally1. Dodatkowe oszczędności mają wynikać z większej trwałości aut, ograniczeń personalnych, zmniejszonej logistyki oraz szerszego wykorzystania zdalnego wsparcia inżynieryjnego.

Dyrektor sportowy promotora WRC, Peter Thul, z zadowoleniem przyjął nacisk na przystępność finansową w kontekście przyszłości mistrzostw: