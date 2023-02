James Gunn zapowiada 1 fazę nowego uniwersum DC Comics. Ogłoszono aż 11 filmów i seriali

Pierwsza faza zatytułowana Bogowie i potwory obejmuje lata 2025-2027. Łącznie otrzymamy aż jedenaście tytułów, w tym pięć filmów, takich jak nowy Superman, Batman, Swamp Thing oraz Supergirl, a także seriale poświęcone postaciom Amandy Waller, Zielonych Latarnii oraz grupy Creature Commandos.

Wszystkie te projekty nie mają na razie zaangażowanych żadnych reżyserów, ani aktorów. Safran i Gunn opracowali cały plan wyłącznie ze scenarzystami, takimi jak Christina Hodson, Jeremy Slater, Drew Goddard, Christal Henry i Tom King, którzy będą pracować nad konkretnymi produkcjami z uniwersum.

Bogowie i potwory będą wyjątkową fazą dla DC Comics, gdyż w ciągu zaledwie trzech lat wprowadzą do kin pięć filmów i sześć seriali. W pozostałych fazach średnio mają pojawiać się dwa filmy kinowe i dwa seriale przeznaczone na streaming rocznie. Szefowie DC Studios mają przygotowany plan na najbliższe dziesięć lat.

Jedną ze strategii są nasze diamentowe postacie – Batmana, Supermana, Wonder Woman – i skorzystamy z nich, aby pomóc wspierać inne postacie, których nie są tak popularne. Podobnie jak to, co stało się ze Strażnikami Galaktyki. Podobnie jest z takimi ekipami jak The Authority, co jest równie spektakularnym pomysłem na film, który jest zupełnie innym podejściem do superbohaterów, ponieważ będzie powiązany z Supermanem. Mamy zamiar wykorzystać tych dobrze znanych bohaterów, aby pomóc we wprowadzeniu tych mniej rozpoznawalnych. Obiecujemy, że wszystko, począwszy od naszego pierwszego projektu, będzie ujednolicone – powiedział James Gunn.