Flash nie zresetuje uniwersum DC Comics? Jams Gunn wywołał zamieszanie

Flash nie zrestartuje całkowicie uniwersum DC Comics

Jeden z fanów zapytał się pod najnowszym zdjęciem Gunna na Instagramie, w jakim stopniu DCU zostanie zresetowane we Flashu. Filmowiec odpowiedział, że film zresetuje uniwersum, ale nie będzie to restart wszystkiego, co do tej pory uczyniono ze światem DC Comics.