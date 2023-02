Henry Cavill nie został zwolniony z DC. James Gunn uważa, że „wyrolowano” aktora

James Gunn i Peter Safran przedstawili szczegółowe plany na pierwszy rozdział nowego uniwersum DC Comics. W ciągu trzech lat fani otrzymają aż jedenaście filmów i seriali, które wejdą w skład premierowej fazy zatytułowanej Bogowie i potwory. Podczas rozmowy z dziennikarzami Gunn został zapytany o zwolnienie Henry’ego Cavilla krótko po tym, jak aktor ogłosił swój powrót do roli Supermana. Szef DC Studios uważa, że Cavill nie mógł zostać zwolniony, gdyż nowi prezesi nigdy go nie obsadzili.

James Gunn o odejściu Henry’ego Cavilla

James Gunn obecnie pracuje nad nowym filmem z Supermanem, do którego poszukuje młodszego aktora. Plany nowego uniwersum nie obejmują Człowieka ze stali znanego z poprzednich filmów z DC Comics. Aktor pożegnał się ze swoją rolą w niewielkim gościnnym występie w Black Adam. Według plotek, to Dwayne Johnson miał naciskać na powrót Cavilla do roli Supermana, na co zgodzili się poprzedni szefowie DC Films i włodarze Warner Bros. Teraz James Gunn odniósł się do tej kwestii: