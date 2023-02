Nowy Superman będzie bardzo młody. Dlatego Henry Cavill nie był w planach studia

James Gunn i Peter Safran zaprezentowali szczegółowe plany pierwszego rozdziału nowego uniwersum DC Comics. Faza zatytułowana Bogowie i potwory obejmie aż jedenaście nowych produkcji, w tym film o Supermanie i produkcję poświęconą Batmanowi. Już wcześniej prezesi DC Studios informowali, że chcą nakręcić film o młodym Człowieku ze stali, dlatego Henry Cavill nie znalazł się w ich planach. Gunn odniósł się do odejścia aktora przyznając, że to jego poprzednicy „wyrolowali” Cavilla, obiecując mu powrót do superbohaterskiej roli. Teraz dowiedzieliśmy się, że studio poszukuje dużo młodszego aktora do roli Clarka Kenta, który będzie w wieku około 25 lat.

Nowy Superman będzie miał zaledwie 25 lat

Henry Cavill w tym roku skończy 40 lat i wydaje się, że wiek aktora i inna koncepcja na postać Supermana okazały się przeszkodami nie do przeskoczenia, dlatego Gunn i Safran musieli podziękować aktorowi i rozpocząć poszukiwania nowej gwiazdy, która przez wiele lat będzie wcielała się w postać Człowiek ze stali.