Odtwórca roli Shazama wywołał burzę na Twitterze. James Gunn reaguje

Odtwórca roli Shazama został zapytany przez jednego z użytkowników platformy społecznościowej, czy zgadza się ze stwierdzeniem, że firma Pfizer, producent m.in. szczepionek na COVID-19, jest realnym zagrożeniem dla świata. Aktor odpowiedział, że „zdecydowanie się z tym zgadza”, co wywołało poruszenie wśród fanów aktora i uniwersum DC Comics. Następnie rozszerzył swoje zdanie o link do oświadczenia Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych z 2009 roku, w którym Pfizer został ukarany za nielegalne reklamowanie części leków ze swojej oferty. Koncern zawarł ugodę na kwotę 2,3 miliarda dolarów, co ówcześnie było największą tego typu karą dla korporacji farmaceutycznej w historii.

O komentarz w tej sprawie został poproszony James Gunn, który wyznał, że nie zamierza rezygnować z planów studia wyłącznie ze względu na wypowiedź aktora, z którą się nie zgadza. Wyznał jednak, że jeżeli ktoś zrobić coś moralnie nagannego, wtedy stosowanie zareaguje.

Aktorzy i filmowcy, z którymi pracuję, będą mówić rzeczy, z którymi się zgadzam i rzeczy, z którymi się nie zgadzam. To i tak się stanie. Nie mam listy rzeczy, które ktoś powinien powiedzieć z powodu tego, co myślę. Nie mogę cały czas zmieniać planów, bo jakiś aktor mówi coś, z czym się nie zgadzam. Z tego samego powodu, jeśli ktoś robi coś moralnie nagannego, to inna historia. Musimy wziąć to wszystko pod uwagę. To równowaga. To nowoczesny świat i to inne miejsce.