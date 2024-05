Five Nights at Freddy's doczeka się kontynuacji. Poznaliśmy datę premiery drugiej odsłony horroru dla małolatów

Filmowa adaptacja Five Nights at Freddy's okazała się strzałem w dziesiątkę. Producent horroru na podstawie słynnej gry zapowiedział datę premiery kontynuacji.

Po sukcesie kasowym Five Nights at Freddy's niemal pewne było, że widowisko na podstawie słynnej gry otrzyma kontynuację. Teraz stała się faktem. Blumhouse podało datę premiery. Premiera Five Nights at Freddy's 2 w grudniu 2025 roku Blumhouse Productions to studio, które straszy ludzi od wielu lat. Na koncie tego studia jest kilka świetnych produkcji, które zyskały już nawet status klasyków gatunku. Wystarczy wymienić takie horrory jak Paranormal Activity, Insidious, The Purge czy trylogia Halloween. To oczywiście tylko kilka przykładów z długiej listy.

Mimo tak imponującego dorobku, żadna z poprzednich produkcji, nawet nie zbliżyła się do wyniku finansowego Five Nights at Freddy's. Trzeba przyznać, że udało się tego dokonać mimo nieprzychylnych recenzji. Jednak to widzowie zagłosowali swoimi portfelami, kupując bilety do kin.

Teraz wiadomo już na pewno, że Five Nights at Freddy's powróci do kin. Blumhouse Productions podało już nawet konkretną datę premiery. Film pojawi się 5 grudnia 2025 roku. Szczegóły fabuły kontynuacji nie są znane, ale przy takiej obfitości materiału źródłowego z istniejących gier, scenariusz w zasadzie napisze się sam. Prawdopodobnie zobaczymy powrót Josha Hutchersona w roli Mike'a i mnóstwo animatroników, które uprzykrzą jego nocne zmiany. Czy Five Nights at Freddy's skradnie okres premierowy przed Bożym Narodzeniem? Jest to całkiem prawdopodobny scenariusz, chociaż jeszcze nie poznaliśmy innych widowisk, z którymi przyjdzie mu konkurować. Pięć koszmarnych nocy – recenzja filmu. Raczej dwie koszmarne godziny

Krzysztof Żołyński Gry, filmy, seriale, komiksy, technologie i różne retro graty. Lubię także sprawdzać co słychać w kosmosie. Kiedy przytrafia się okazj wyjeżdżam w podróże dalekie lub bliskie i robię tam masę zdjęć.