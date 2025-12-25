Front Mission 3: Remake wychodzi poza Switcha. Gra rozszerza swoje zasięgi na kolejne platformy

Firma Forever Entertainment wraz z deweloperami z MegaPixel Studio ogłosiła oficjalną datę premiery odświeżonej wersji kultowej produkcji Front Mission 3: Remake na nowe platformy. Ten ceniony przez fanów tytuł zadebiutuje na konsolach PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 oraz Xbox One, a także na komputerach osobistych już 30 stycznia 2026 roku.
Front Mission 3: Remake zmierza na PlayStation, Xbox i PC. Znamy datę premiery
Gracze korzystający z PC będą mogli nabyć grę za pośrednictwem platform Steam oraz GOG. Warto przypomnieć, że odnowiony klasyk pojawił się pierwotnie na konsoli Nintendo Switch w czerwcu 2025 roku, a teraz szersze grono odbiorców otrzyma szansę na test swoich umiejętności strategicznych.
Front Mission 3: Remake taktyczny RPG osadzony w przyszłości, w której państwa i korporacje rywalizują o dominację w świecie ukształtowanym przez potężne mechy zwane Wanzerami. Fabuła rozgałęzia się na dwa wątki, zależne od wyboru, który Kazuki Takemura dokonuje na początku gry. Obie narracje skupiają się na globalnym spisku obejmującym tajną broń, korporacyjną chciwość oraz nacjonalistyczne ambicje.
Dla osób niechcących zwlekać przygotowano wersję demonstracyjną dostępną już na wszystkich wymienionych urządzeniach, co pozwala poznać mechanikę zabawy przed zakupem. Akcja gry osadzona jest w futurystycznej rzeczywistości, gdzie potężne korporacje i narody walczą o dominację nad terytoriami. Fabuła oferuje dwie odmienne ścieżki narracyjne, o których wyborze decyduje gracz na samym starcie przygody.
Gra rozpoczyna się, gdy Kazuki oraz jego przyjaciel Ryogo, realizując standardową dostawę do bazy wojskowej, zostają nieświadomie uwikłani w rozwijający się konflikt militarny. W zależności od decyzji gracza Kazuki sprzymierza się albo ze swoją siostrą Alisą, albo z agentką prowadzącą śledztwo w sprawie tajnego projektu M.I.D.A.S., Emmą Klamsky.
W każdej z linii fabularnych Kazuki i jego drużyna zmierzą się z pytaniami o lojalność, więzi rodzinne i moralność technologii, walcząc o odkrycie prawdy i uniknięcie katastrofy.
