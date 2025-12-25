Front Mission 3: Remake wychodzi poza Switcha. Gra rozszerza swoje zasięgi na kolejne platformy

Firma Forever Entertainment wraz z deweloperami z MegaPixel Studio ogłosiła oficjalną datę premiery odświeżonej wersji kultowej produkcji Front Mission 3: Remake na nowe platformy. Ten ceniony przez fanów tytuł zadebiutuje na konsolach PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 oraz Xbox One, a także na komputerach osobistych już 30 stycznia 2026 roku.

Front Mission 3: Remake zmierza na PlayStation, Xbox i PC. Znamy datę premiery

Gracze korzystający z PC będą mogli nabyć grę za pośrednictwem platform Steam oraz GOG. Warto przypomnieć, że odnowiony klasyk pojawił się pierwotnie na konsoli Nintendo Switch w czerwcu 2025 roku, a teraz szersze grono odbiorców otrzyma szansę na test swoich umiejętności strategicznych.