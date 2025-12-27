Lubicie Solo Leveling? Powinniście zatem obejrzeć to nowe anime!

Nowe anime isekai wygląda dosłownie jak Solo Leveling 2.0. Premiera tej produkcji odbędzie się już w styczniu 2026.

Solo Leveling to jeden z największych fenomenów anime fantasy ostatnich lat. Seria podbiła serca widzów dzięki prostemu, ale skutecznemu scenariuszowi, widowiskowym walkom i charyzmatycznemu głównemu bohaterowi – Sung Jinwoo. Choć drugi sezon tylko umocnił pozycję tytułu, brak konkretnych informacji o 3 sezonie sprawia, że fani odczuwają wyraźny niedosyt. Wkrótce pojawi się jednak anime, które może idealnie wypełnić tę lukę. Nowe anime niemal na każdym kroku przypomina Solo Leveling Mowa tu o Noble Reincarnation: Born Blessed, So I’ll Obtain Ultimate Power, czyli nowym anime isekai, które już teraz określane jest mianem Solo Leveling 2.0. To anime fantasy isekai trafi do ramówki zimowego sezonu 2026. Produkcja powstaje w studiu CompTown, znanym wcześniej z klimatycznego anime Migi to Dali. Serial będzie dostępny ekskluzywnie na Crunchyrollu.

Podobnie jak w Solo Leveling, historia skupia się na przesadnie potężnym bohaterze, który od samego początku wyróżnia się na tle świata, w którym się odradza. Głównym protagonistą jest Noah Ararat, młody mieszkaniec wioski, który po reinkarnacji otrzymuje ogromne, niemal nieograniczone moce i stopniowo zmierza ku królewskiej władzy. Choć Noah Ararat nie posiada zdolności kontroli cieni, które uczyniły Sung Jinwoo legendą, podobieństw jest wiele. Bohater może wyświetlać status swoich umiejętności, przypominający system znany z Solo Leveling, a co ważniejsze, nie ma limitu poziomu, co oznacza, że jego siła może rosnąć w nieskończoność. Unikalną cechą Noaha jest zdolność gromadzenia lojalnych sług, których moce sumują się i dodatkowo wzmacniają jego potencjał bojowy. Im więcej wiernych podwładnych, tym potężniejszy staje się książę. Choć nie dowodzi armią cieni, zarządza oddanymi sojusznikami wykonującymi dla niego różnorodne misje.

Pierwszy odcinek Noble Reincarnation: Born Blessed, So I’ll Obtain Ultimate Power zadebiutuje 4 stycznia 2026 roku. Anime będzie emitowane w oryginalnej japońskiej wersji językowej z angielskimi napisami, zgodnie ze standardami Crunchyrolla. Serial będzie dostępny na całym świecie, z wyjątkiem takich regionów jak Japonia, Chiny, Korea, Mongolia i Timor Wschodni (co jest nieco zaskakujące). Dokładna godzina premiery pierwszego odcinka nie została jeszcze ujawniona, jednak najpewniej będzie zgodna z typowym harmonogramem platformy. Dla fanów Solo Leveling, którzy z niecierpliwością czekają na trzeci sezon, Noble Reincarnation może okazać się jedną z najciekawszych propozycji zimy 2026. Zobaczcie zwiastun nowego anime: