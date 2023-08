Film Five Nights at Freddy's dłuższy od gry. Przerażający czas trwania produkcji

To chyba pierwszy przypadek w historii, w którym filmowa adaptacja będzie dłuższa od przejścia gry. Według najnowszych danych Five Nights at Freddy's będzie trwał około 3 godzin. Jak podaje serwis HowLongToBeat.com poznanie fabuły pierwszej części serii gier zajmuje średnio 2,5 godziny.

Five Nights at Freddy's będzie trwał około trzech godzin

Teraz potwierdzono, że ekranizacja gry stworzonej przez Scotta Cawthona wpisze się we współczesne trendy długich filmów. Jeżeli ostateczny montaż rzeczywiście będzie trwał aż trzy godziny, film będzie mógł pochwalić się podobną długością do takich hitów, jak Oppenheimer, czy ubiegłoroczny Batman. Fani Five Nights at Freddy's będą więc mogli liczyć na rozbudowaną fabułę i wierne podejście do gier z mnóstwem najróżniejszych easter-eggów.