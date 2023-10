Five Nights at Freddy's sukcesem finansowym jeszcze przed premierą?

Krzysztof Żołyński 0 0

To nie przytrafia się zbyt często, ale jeszcze przed premierą Jason Blum wyjawia, że film Five Nights at Freddy's zarobił już mnóstwo pieniędzy.

Five Nights at Freddy's to jeden z najbardziej oczekiwanych filmów tego Halloween. Co ciekawe, mimo że jeszcze nie trafił do kin, Jason Blum z Blumhouse Productions już uważa, że film zarobił już więcej niż wydano na jego realizację. Jak to możliwe? Five Nights at Freddy's stanie się kasowym hitem?

W rozmowie z Fortune, Blum ujawnił, że pieniądze zarobione jeszcze przed premierą, pochodzą ze sprzedaży praw do serwisów streamingowych i dystrybucji kinowej. Wedle jego opinii, streamerzy i kina zakładają, że będzie to popularny film i nie boją się wydawać pieniędzy na zakup praw jeszcze przed premierą. Co prawda trudno w tej chwili jednoznacznie stwierdzić, czy Five Nights at Freddy's stanie się kinowym przebojem i do kas ruszą tłumy. Jednak Jason Blum z pewnością może liczyć na rzeszę wiernych fanów, którzy zagrywali się w ten horror na długo przed tym, jak ktoś pomyślał o ekranizacji. Czy to wystarczy, żeby zarobić naprawdę duże pieniądze? Zobaczymy już wkrótce, bo film zadebiutuje w tym miesiącu.

