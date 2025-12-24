Bloober Team szykuje tajemniczy horror tylko na Nintendo. Project M intryguje

Nie macie pojęcia, jak trudno jest mi nie zdradzić, czym tak naprawdę jest Project M – ale na razie wciąż jest za wcześnie, by o tym mówić. Jesteśmy przekonani, że już wkrótce będziemy mogli podzielić się pierwszymi szczegółami.

Mogę jednak powiedzieć jedno: fani serii Resident Evil, Silent Hill, Limbo oraz Eternal Darkness od razu poczują się jak u siebie. Jednocześnie Project M wprowadza odważny zwrot – taki, którego żadna gra grozy nigdy wcześniej nie eksplorowała. To wizja, która mogła powstać wyłącznie na sprzęcie Nintendo.