Bloober Team szykuje tajemniczy horror tylko na Nintendo. Project M intryguje

Patrycja Pietrowska
2025/12/24 09:00
Tajemniczy Project M ma wprowadzić rozwiązania, jakich gracze jeszcze nie widzieli.

Polskie studio Bloober Team tworzy obecnie nowy tytuł przeznaczony wyłącznie na platformy Nintendo. Produkcja nosi roboczą nazwę Project M. Mimo tajemnicy fabularnej, Piotr Babieno uważa tę produkcję za istotny element strategii studia i ważne wydarzenie dla fanów horrorów.

Silent Hill 2 Remake
Silent Hill 2 Remake

Project M zapowiada się na coś wyjątkowego. Bloober Team mówi o odważnym zwrocie

Inspiracją dla powstającego dzieła są klasyki survival horroru, które przed laty kształtowały ten gatunek. Miłośnicy marek Resident Evil czy Eternal Darkness powinni szybko odnaleźć się w atmosferze budowanej przez zespół. Babieno wspomina też o wpływie mrocznych gier typu Limbo, co zapowiada duży nacisk na unikalny nastrój.

Nie macie pojęcia, jak trudno jest mi nie zdradzić, czym tak naprawdę jest Project M – ale na razie wciąż jest za wcześnie, by o tym mówić. Jesteśmy przekonani, że już wkrótce będziemy mogli podzielić się pierwszymi szczegółami.

Mogę jednak powiedzieć jedno: fani serii Resident Evil, Silent Hill, Limbo oraz Eternal Darkness od razu poczują się jak u siebie. Jednocześnie Project M wprowadza odważny zwrot – taki, którego żadna gra grozy nigdy wcześniej nie eksplorowała. To wizja, która mogła powstać wyłącznie na sprzęcie Nintendo.

GramTV przedstawia:

To co najbardziej może wyróżniać Project M, to innowacje możliwe do zrealizowania tylko na sprzęcie Nintendo. Prezes opisuje to rozwiązanie jako śmiały zwrot, którego do tej pory nie stosowano w tego typu produkcjach. Nie wyjawiono jeszcze, czy chodzi o konkretne funkcje kontrolera, czy techniczne możliwości samej konsoli.

Ścisła współpraca z Nintendo i skupienie na jednej platformie ma pozwolić na pełną realizację tego pomysłu. Studio, doświadczone przy projekcie Cronos: The New Dawn, czuje się gotowe zaskoczyć odbiorców autorskimi rozwiązaniami. Pozostaje czekać na oficjalne materiały oraz nowe szczegóły ze strony Bloober Team.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/horror/bloober-team-ceo-says-the-studios-mystery-nintendo-exclusive-horror-game-is-resident-evil-and-silent-hill-inspired-but-adds-a-never-before-seen-bold-twist-that-could-only-exist-on-nintendo-hardware/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

