Five Nights at Freddy's wielkim hitem? Film może zarobić więcej od Marvels

Radosław Krajewski

To może być jedna z największych premier tej jesieni.

Już w ten piątek w kinach debiutuje Five Nights at Freddy's, czyli ekranizacja popularnej serii horrorów. Ekranizacje gier zazwyczaj nie radzą sobie spektakularnie w box office, ale tym razem mamy do czynienia z wyjątkiem. Według nowych prognoz produkcja może zarobić w weekend otwarcia na amerykańskim rynku nawet ponad 50 milionów dolarów. Five Nights at Freddy's większym hitem od Marvels? Jeżeli otwarcie filmu w kinach będzie rzeczywiście tak wysokie, to Five Nights at Freddy's zanotuje drugi najwyższy wynik tej jesieni po Taylor Swift: The Eras Tour (92,8 mln dolarów). Dotychczasowym rekordzistą piątku poprzedzającego Halloween jest Kot w butach z 34 mln dolarów. Film w reżyserii Emmy Tammi może więc zapisać się w historii amerykańskiego box office.

Five Nights at Freddy's ma więc szansę uzyskać lepsze otwarcie od Marvels. Według ostatnich prognoz najnowsza produkcja Marvela ma zarobić w amerykańskich kinach w ciągu premierowego weekendu od 50 do 75 mln dolarów.

