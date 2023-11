Five Nights at Freddy's wielkim sukcesem. Blumhouse liczy kasę

Krzysztof Żołyński 0 0

Blumhouse Productions to zdecydowanie specjalista od filmów grozy. Na koncie ma kilka znaczących produkcji, ale żadna z nich, nawet nie zbliżyła się do wyniku finansowego Five Nights at Freddy's.

Blumhouse Productions to studio, które straszy ludzi od wielu lat. Na koncie tego studia jest kilka świetnych produkcji, które zyskały już nawet status klasyków gatunku. Wystarczy wymienić takie horrory jak Paranormal Activity, Insidious, The Purge czy trylogia Halloween. To oczywiście tylko kilka przykładów z długiej listy.

Jednak dopiero premiera Five Nights at Freddy's sprawiło, że studio ma w swoim portfolio prawdziwego zawodnika wagi ciężkiej, który zarobił masę pieniędzy i wygląda na to, że to jeszcze nie koniec. Okazało się, że film powstały w oparciu o słynną grę wideo, przyciągnął do kina tłumy. Five Nights at Freddy's najbardziej dochodową produkcją Blumhouse Productions I stało się to wbrew niezbyt przychylnym ocenom krytyków. Widzowie zagłosowali portfelami, decydując, że film jednak odniesie sukces kasowy.

GramTV przedstawia: