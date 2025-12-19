40 lat temu w kinach pojawił się niesamowity film science fiction. Po kilku dekadach jest jeszcze lepszy

Brazil w reżyserii Terry Gilliam od samego początku był szczególnym projektem. W połowie lat 80. gatunek przeżywał swój rozkwit, ale uwagę widzów przyciągały przede wszystkim widowiska budujące wielkie franczyzy i oferujące spektakularną akcję. Gilliam zaproponował coś zupełnie innego. Zamiast heroizmu osadzonego w świecie przyszłości otrzymaliśmy gorzką satyrę na biurokrację, technologię i system, który mieli chronić ludzi, a w rzeczywistości stopniowo ich niszczy.

Brazil – minęło 40 lat od świetnego dzieła science fiction od Terry’ego Gilliama

Głównym bohaterem historii jest Sam Lowry, urzędnik uwięziony w świecie formularzy, pieczątek i absurdalnych procedur. Jego codzienność kontrastuje z fantazjami, w których unosi się w powietrzu niczym skrzydlaty wybawiciel i walczy ze złem w imię wolności. Jeden drobny błąd administracyjny uruchamia jednak lawinę zdarzeń, które wyciągają Sama z bezpiecznej rutyny i zmuszają do konfrontacji z bezdusznym aparatem państwowym. Spotkanie z Jill, kobietą łudząco podobną do tej z jego snów, oraz kontakt z Harrym Tuttle’em, wrogiem systemu, sprawiają, że bohater zaczyna kwestionować wszystko, w co dotąd wierzył.