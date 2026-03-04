Metal Gear Solid Delta tak tanio, jak nie było do dawna

Latem 2025 roku Konami wreszcie wysłuchało próśb fanów. Ukazał się bowiem wyczekiwany remake.
Co istotne, odnowione etal Gear Solid 3: Snake Eater zebrało niezłe recenzje. A teraz jest do kupienia za niewiele ponad 200 zł.
Niewiele ponad 200 zł za Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
W sklepie Perfect Blue znajdziemy Metal Gear Solid Delta: Snake Eater w wersji na Playstation 5 w promocyjnej cenie. Zamiast 269,99 zł, zapłacimy 209,99 zł, co oznacza 22-procentową podwyżkę. To wszystko za produkcję, która w serwisie Metacritic może pochwalić się średnią ocen na poziomie 85 na 100 i która na gali Golden Joystick Awards 2025 była nominowana w kategorii najlepszy remake/remaster.
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater to kultowa opowieść, która powraca w odświeżonej wersji na współczesne konsole. Klasyczna historia, ikoniczni bohaterowie, oryginalny dubbing i niezapomniana muzyka zostały zachowane, a całość zyskała nową jakość dzięki nowoczesnej oprawie i technologii.
Gra została stworzona na silniku Unreal Engine 5, co przekłada się na fotorealistyczną grafikę. Każdy detal – od dzikiej roślinności po mikroekspresje twarzy postaci – oddany jest z niezwykłą precyzją. Twórcy zadbali również o realistyczny system obrażeń i zużycia ekwipunku, co wzmacnia immersję i podkreśla indywidualny charakter każdej rozgrywki.
Metal Gear Solid Delta to nie tylko remake – to zupełnie nowy standard w opowiadaniu historii i kreowaniu emocji w grach.
