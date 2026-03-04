Metal Gear Solid Delta tak tanio, jak nie było do dawna

Co istotne, odnowione etal Gear Solid 3: Snake Eater zebrało niezłe recenzje. A teraz jest do kupienia za niewiele ponad 200 zł.

W sklepie Perfect Blue znajdziemy Metal Gear Solid Delta: Snake Eater w wersji na Playstation 5 w promocyjnej cenie. Zamiast 269,99 zł, zapłacimy 209,99 zł, co oznacza 22-procentową podwyżkę. To wszystko za produkcję, która w serwisie Metacritic może pochwalić się średnią ocen na poziomie 85 na 100 i która na gali Golden Joystick Awards 2025 była nominowana w kategorii najlepszy remake/remaster.