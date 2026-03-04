Zaloguj się lub Zarejestruj

Jakiego PC będzie wymagało WWE 2K26? Poznaliśmy oficjalne konfiguracje

Mikołaj Berlik
2026/03/04 09:00
Deweloperzy ujawniają ważną informację.

2K Games podzieliło się oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi nadchodzącej odsłony swojej flagowej serii wrestlingowej. WWE 2K26 zapowiada się na produkcję wymagającą nieco mocniejszego sprzętu niż zeszłoroczna edycja, a pecetowi gracze muszą przygotować się na obecność kontrowersyjnego systemu zabezpieczeń.

WWE 2K26
WWE 2K26

WWE 2K26: Wymagania PC i Denuvo na premierę

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez wydawcę, WWE 2K26 będzie korzystać z technologii antypirackiej Denuvo. To decyzja, która często budzi emocje wśród graczy PC ze względu na potencjalny wpływ na wydajność, jednak 2K konsekwentnie stawia na to rozwiązanie w swoich sportowych markach.

Warto również zauważyć, że gra wymaga procesorów wspierających instrukcje AVX2 oraz F16C, a na dysku zajmie aż 120 GB.

Minimalne wymagania sprzętowe:

  • Procesor: Intel i7 4770 lub AMD Ryzen 5 1500x
  • Pamięć RAM: 16 GB
  • Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2060 lub AMD Radeon RX 5700 (min. 6 GB VRAM)
  • Miejsce na dysku: 120 GB

Zalecane wymagania sprzętowe:

  • Procesor: Intel i7 7700 lub AMD Ryzen 5 2600
  • Pamięć RAM: 16 GB
  • Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3060 lub AMD Radeon RX 6700XT

Choć twórcy nie doprecyzowali, w jaką rozdzielczość i płynność celują powyższe podzespoły, gołym okiem widać wzrost poprzeczki względem poprzedniczki. Posiadacze słabszych kart graficznych z mniejszą ilością pamięci VRAM mogą mieć trudności z płynną rozgrywką na wyższych ustawieniach.

Poprowadź największe widowisko świata na swój własny sposób i w pełni realizuj swoją pasję do WWE. Doświadcz najbardziej rozbudowanej rozgrywki w historii z buntowniczymi legendami ery Attitude i dzisiejszymi supergwiazdami.

WWE 2K26 zadebiutuje już 13 marca na PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 oraz Nintendo Switch 2. Wczesny dostęp do gry rozpocznie się już 6 marca. Ostatnio mieliśmy okazję poznać oceny fighterów, jakich będziemy mogli oglądać w nadchodzącym tytule, a John Cena uzyskał perfekcyjny rating.

Źródło:https://www.dsogaming.com/news/wwe-2k26-gets-pc-requirements-will-be-using-denuvo/

Tagi:

News
PC
wymagania sprzętowe
2K Games
wymagania
2K
WWE
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Nintendo Switch 2
WWE 2K26
