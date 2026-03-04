Jakiego PC będzie wymagało WWE 2K26? Poznaliśmy oficjalne konfiguracje

2K Games podzieliło się oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi nadchodzącej odsłony swojej flagowej serii wrestlingowej. WWE 2K26 zapowiada się na produkcję wymagającą nieco mocniejszego sprzętu niż zeszłoroczna edycja, a pecetowi gracze muszą przygotować się na obecność kontrowersyjnego systemu zabezpieczeń.

WWE 2K26: Wymagania PC i Denuvo na premierę

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez wydawcę, WWE 2K26 będzie korzystać z technologii antypirackiej Denuvo. To decyzja, która często budzi emocje wśród graczy PC ze względu na potencjalny wpływ na wydajność, jednak 2K konsekwentnie stawia na to rozwiązanie w swoich sportowych markach.