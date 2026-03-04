Jakiego PC będzie wymagało WWE 2K26? Poznaliśmy oficjalne konfiguracje

2K Games podzieliło się oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi nadchodzącej odsłony swojej flagowej serii wrestlingowej. WWE 2K26 zapowiada się na produkcję wymagającą nieco mocniejszego sprzętu niż zeszłoroczna edycja, a pecetowi gracze muszą przygotować się na obecność kontrowersyjnego systemu zabezpieczeń.
WWE 2K26: Wymagania PC i Denuvo na premierę
Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez wydawcę, WWE 2K26 będzie korzystać z technologii antypirackiej Denuvo. To decyzja, która często budzi emocje wśród graczy PC ze względu na potencjalny wpływ na wydajność, jednak 2K konsekwentnie stawia na to rozwiązanie w swoich sportowych markach.
Warto również zauważyć, że gra wymaga procesorów wspierających instrukcje AVX2 oraz F16C, a na dysku zajmie aż 120 GB.
Minimalne wymagania sprzętowe:
Procesor: Intel i7 4770 lub AMD Ryzen 5 1500x
Pamięć RAM: 16 GB
Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2060 lub AMD Radeon RX 5700 (min. 6 GB VRAM)
Miejsce na dysku: 120 GB
Zalecane wymagania sprzętowe:
Procesor: Intel i7 7700 lub AMD Ryzen 5 2600
Pamięć RAM: 16 GB
Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3060 lub AMD Radeon RX 6700XT
Choć twórcy nie doprecyzowali, w jaką rozdzielczość i płynność celują powyższe podzespoły, gołym okiem widać wzrost poprzeczki względem poprzedniczki. Posiadacze słabszych kart graficznych z mniejszą ilością pamięci VRAM mogą mieć trudności z płynną rozgrywką na wyższych ustawieniach.
Poprowadź największe widowisko świata na swój własny sposób i w pełni realizuj swoją pasję do WWE. Doświadcz najbardziej rozbudowanej rozgrywki w historii z buntowniczymi legendami ery Attitude i dzisiejszymi supergwiazdami.
