Zaloguj się lub Zarejestruj

Gamescom 2025 Awards. Resident Evil Requiem króluje na gali rozdania nagród

Patrycja Pietrowska
2025/08/22 18:30
1
0

Gamescom 2025 z galą nagradzającą najlepsze produkcje.

Tegoroczne targi w Kolonii powoli dobiegają końca. Gamescom 2025 uświetniła gala, na której wręczono osiemnaście nagród. Bezsprzecznym triumfatorem okazała się gra Resident Evil Requiem od Capcomu, zdobywając aż cztery statuetki.

Gamescom Award
Gamescom Award

Resident Evil Requiem doceniono za najlepszą oprawę wizualną oraz dźwięk. Ponadto tytuł uznano za „najbardziej epicki” i okrzyknięto najlepszą grą na konsolę Sony PlayStation. Sukces odniósł także sam wydawca, Capcom, otrzymując nagrodę za najlepszą linię produktową.

Gamescom 2025 Awards – zwycięzcy

Najlepsza oprawa wizualna

  • Borderlands 4 – Gearbox Software/2K
  • Bye Sweet Carole – Little Sewing Machine/Maximum Entertainment
  • Crimson Desert – Pearl Abyss
  • MIO: Memories In Orbit – Douze Dixièmes/Focus Entertainment
  • ZWYCIĘZCA: Resident Evil Requiem – Capcom Entertainment

Najlepszy dźwięk

  • Cairn – The Game Bakers
  • Little Nightmares 3 – Supermassive Games/Bandai Namco Entertainment
  • Phantom Blade Zero – S-Game
  • ZWYCIĘZCA: Resident Evil Requiem – Capcom Entertainment
  • Rockbeasts – Lichthund/Team17

Najlepsza rozgrywka

  • ZWYCIĘZCA: Donkey Kong Bananza – Nintendo
  • Hela – Windup/Knights Peak
  • Mario Kart World – Nintendo
  • PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant – Bippinbits/Kepler Interactive
  • Resident Evil Requiem – Capcom Entertainment

Najbardziej epickie

  • Crimson Desert – Pearl Abyss
  • Dune: Awakening – Funcom
  • ZWYCIĘZCA: Resident Evil Requiem – Capcom Entertainment
  • Super Meat Boy 3D – Sluggerfly, Team Meat/Headup Games
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2 – Saber Interactive/Focus Entertainment

Najbardziej wciągające

  • Dispatch – AdHoc Studio
  • Donkey Kong Bananza – Nintendo
  • Grounded 2 – Obsidian Entertainment/Xbox Game Studios
  • ZWYCIĘZCA: Hela – Windup/Knights Peak
  • Mario Kart World – Nintendo

Najbardziej przyjazne/urocze (Most Wholesome)

  • ZWYCIĘZCA: Hela – Windup/Knights Peak
  • Is This Seat Taken? – Poti Poti Studio/Wholesome Games Presents
  • Star Birds – Toukana Interactive
  • Tiny Bookshop – neoludic games/Skystone Games, 2P Games
  • Winter Burrow – Pine Creek Games/Noodlecake

Gry z przesłaniem

  • Cairn – The Game Bakers
  • Forever Skies – Far From Home
  • Hollow Home – Twigames/Galaktus
  • Monowave – Studio BBB
  • ZWYCIĘZCA: Tiny Bookshop – neoludic games/Skystone Games, 2P Games

Najlepsza gra mobilna

  • Arknights: Endfield – Hypergryph/Gryphline
  • Dungeon Clawler – Stray Fawn/Stray Fawn Publishing, Playworks
  • Genshin Impact – HoYoverse
  • ZWYCIĘZCA: Love and Deepspace – Papergames/Infold Games
  • Servant of the Lake – Rusty Lake

Najlepsza gra Microsoft Xbox

  • Borderlands 4 – Gearbox Software/2K
  • Crimson Desert – Pearl Abyss
  • ZWYCIĘZCA: Grounded 2 – Obsidian Entertainment/Xbox Game Studios
  • Little Nightmares 3 – Supermassive Games/Bandai Namco Entertainment
  • Ninja Gaiden 4 – PlatinumGames, Team Ninja/Xbox Game Studios

Najlepsza gra Sony PlayStation

  • Borderlands 4 – Gearbox Software/2K
  • Crimson Desert – Pearl Abyss
  • Cronos: The New Dawn – Bloober Team
  • Pragmata – Capcom Entertainment
  • ZWYCIĘZCA: Resident Evil Requiem – Capcom Entertainment

Najlepsza gra Nintendo Switch 2

  • Donkey Kong Bananza – Nintendo
  • ZWYCIĘZCA: Mario Kart World – Nintendo
  • Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo
  • Towa and the Guardians of the Sacred Tree – Brownies Inc./Bandai Namco Entertainment
  • Winter Burrow – Pine Creek Games/Noodlecake

Najlepsza gra PC

  • ZWYCIĘZCA: Anno 117: Pax Romana – Ubisoft Mainz/Ubisoft
  • Borderlands 4 – Gearbox Software/2K
  • PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant – Bippinbits/Kepler Interactive
  • Towa and the Guardians of the Sacred Tree – Brownies Inc./Bandai Namco Entertainment
  • World of Warcraft – Blizzard Entertainment/Activision Blizzard

HEART OF GAMING Award

Specjalna nagroda jury, otwarta na wszystkie atrakcje Gamescom, w tym gry, dodatki, technologie, osoby, organizacje, firmy, koncepcje i pomysły.

  • ZWYCIĘZCA: Artist Alleys

Najlepsza oferta (Best Lineup)

Nagroda dla wystawcy z najciekawszym ogólnym portfolio tytułów, wybranym przez jury.

  • ZWYCIĘZCA: Capcom

Najlepszy zwiastun/zapowiedź

Społeczność Gamescom głosuje na najciekawszy zwiastun gry lub najlepszą nową zapowiedź przedstawioną podczas targów.

GramTV przedstawia:

ZWYCIĘZCA: Hollow Knight: Silksong

Najlepsze stoisko (Best Booth)

Kategoria nagradzająca stoisko wyróżniające się oryginalnością, innowacyjnością i dbałością o detale – zwycięzca został doceniony za wyjątkowe połączenie koncepcji, designu i kreatywnej realizacji.

  • ZWYCIĘZCA: Ubisoft

Najlepsze stoisko (wybór fanów)

Społeczność wybiera najbardziej imponujące stoisko Gamescom.

  • ZWYCIĘZCA: Pokemon

Najlepszy merch

W tej kategorii nagradza się produkty za kreatywny design, oryginalność i wyraźne powiązanie z grą lub franczyzą.

  • ZWYCIĘZCA: Star Birds Gacha Machine

Źródło:https://insider-gaming.com/gamescom-2025-awards-all-award-winners/

Tagi:

News
gamescom
nagrody
Gamescom Awards
Gamescom 2025
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 18:35

Najlepsze stoisko: Ubisoft. Padłem :D




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112