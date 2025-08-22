Gamescom 2025 Awards. Resident Evil Requiem króluje na gali rozdania nagród

Tegoroczne targi w Kolonii powoli dobiegają końca. Gamescom 2025 uświetniła gala, na której wręczono osiemnaście nagród. Bezsprzecznym triumfatorem okazała się gra Resident Evil Requiem od Capcomu, zdobywając aż cztery statuetki.

Resident Evil Requiem doceniono za najlepszą oprawę wizualną oraz dźwięk. Ponadto tytuł uznano za „najbardziej epicki” i okrzyknięto najlepszą grą na konsolę Sony PlayStation. Sukces odniósł także sam wydawca, Capcom, otrzymując nagrodę za najlepszą linię produktową.

Gamescom 2025 Awards – zwycięzcy

Najlepsza oprawa wizualna

Borderlands 4 – Gearbox Software/2K

Bye Sweet Carole – Little Sewing Machine/Maximum Entertainment

Crimson Desert – Pearl Abyss

MIO: Memories In Orbit – Douze Dixièmes/Focus Entertainment

ZWYCIĘZCA: Resident Evil Requiem – Capcom Entertainment

Najlepszy dźwięk

Cairn – The Game Bakers

Little Nightmares 3 – Supermassive Games/Bandai Namco Entertainment

Phantom Blade Zero – S-Game

ZWYCIĘZCA: Resident Evil Requiem – Capcom Entertainment

Rockbeasts – Lichthund/Team17

Najlepsza rozgrywka

ZWYCIĘZCA: Donkey Kong Bananza – Nintendo

Hela – Windup/Knights Peak

Mario Kart World – Nintendo

PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant – Bippinbits/Kepler Interactive

Resident Evil Requiem – Capcom Entertainment

Najbardziej epickie

Crimson Desert – Pearl Abyss

Dune: Awakening – Funcom

ZWYCIĘZCA: Resident Evil Requiem – Capcom Entertainment

Super Meat Boy 3D – Sluggerfly, Team Meat/Headup Games

Warhammer 40,000: Space Marine 2 – Saber Interactive/Focus Entertainment

Najbardziej wciągające

Dispatch – AdHoc Studio

Donkey Kong Bananza – Nintendo

Grounded 2 – Obsidian Entertainment/Xbox Game Studios

ZWYCIĘZCA: Hela – Windup/Knights Peak

Mario Kart World – Nintendo

Najbardziej przyjazne/urocze (Most Wholesome)

ZWYCIĘZCA: Hela – Windup/Knights Peak

Is This Seat Taken? – Poti Poti Studio/Wholesome Games Presents

Star Birds – Toukana Interactive

Tiny Bookshop – neoludic games/Skystone Games, 2P Games

Winter Burrow – Pine Creek Games/Noodlecake

Gry z przesłaniem

Cairn – The Game Bakers

Forever Skies – Far From Home

Hollow Home – Twigames/Galaktus

Monowave – Studio BBB

ZWYCIĘZCA: Tiny Bookshop – neoludic games/Skystone Games, 2P Games

Najlepsza gra mobilna

Arknights: Endfield – Hypergryph/Gryphline

Dungeon Clawler – Stray Fawn/Stray Fawn Publishing, Playworks

Genshin Impact – HoYoverse

ZWYCIĘZCA: Love and Deepspace – Papergames/Infold Games

Servant of the Lake – Rusty Lake

Najlepsza gra Microsoft Xbox

Borderlands 4 – Gearbox Software/2K

Crimson Desert – Pearl Abyss

ZWYCIĘZCA: Grounded 2 – Obsidian Entertainment/Xbox Game Studios

Little Nightmares 3 – Supermassive Games/Bandai Namco Entertainment

Ninja Gaiden 4 – PlatinumGames, Team Ninja/Xbox Game Studios

Najlepsza gra Sony PlayStation

Borderlands 4 – Gearbox Software/2K

Crimson Desert – Pearl Abyss

Cronos: The New Dawn – Bloober Team

Pragmata – Capcom Entertainment

ZWYCIĘZCA: Resident Evil Requiem – Capcom Entertainment

Najlepsza gra Nintendo Switch 2

Donkey Kong Bananza – Nintendo

ZWYCIĘZCA: Mario Kart World – Nintendo

Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo

Towa and the Guardians of the Sacred Tree – Brownies Inc./Bandai Namco Entertainment

Winter Burrow – Pine Creek Games/Noodlecake

Najlepsza gra PC

ZWYCIĘZCA: Anno 117: Pax Romana – Ubisoft Mainz/Ubisoft

Borderlands 4 – Gearbox Software/2K

PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant – Bippinbits/Kepler Interactive

Towa and the Guardians of the Sacred Tree – Brownies Inc./Bandai Namco Entertainment

World of Warcraft – Blizzard Entertainment/Activision Blizzard

HEART OF GAMING Award

Specjalna nagroda jury, otwarta na wszystkie atrakcje Gamescom, w tym gry, dodatki, technologie, osoby, organizacje, firmy, koncepcje i pomysły.

ZWYCIĘZCA: Artist Alleys

Najlepsza oferta (Best Lineup)

Nagroda dla wystawcy z najciekawszym ogólnym portfolio tytułów, wybranym przez jury.

ZWYCIĘZCA: Capcom

Najlepszy zwiastun/zapowiedź

Społeczność Gamescom głosuje na najciekawszy zwiastun gry lub najlepszą nową zapowiedź przedstawioną podczas targów.