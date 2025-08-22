Gamescom 2025 Awards. Resident Evil Requiem króluje na gali rozdania nagród

Tegoroczne targi w Kolonii powoli dobiegają końca. Gamescom 2025 uświetniła gala, na której wręczono osiemnaście nagród.
Bezsprzecznym triumfatorem okazała się gra Resident Evil Requiem od Capcomu, zdobywając aż cztery statuetki.
Gamescom Award
Resident Evil Requiem doceniono za najlepszą oprawę wizualną oraz dźwięk. Ponadto tytuł uznano za „najbardziej epicki” i okrzyknięto najlepszą grą na konsolę Sony PlayStation. Sukces odniósł także sam wydawca, Capcom, otrzymując nagrodę za najlepszą linię produktową. Gamescom 2025 Awards – zwycięzcy
Najlepsza oprawa wizualna
Borderlands 4 – Gearbox Software/2K
Bye Sweet Carole – Little Sewing Machine/Maximum Entertainment
Crimson Desert – Pearl Abyss
MIO: Memories In Orbit – Douze Dixièmes/Focus Entertainment
ZWYCIĘZCA: Resident Evil Requiem – Capcom Entertainment Najlepszy dźwięk
Cairn – The Game Bakers
Little Nightmares 3 – Supermassive Games/Bandai Namco Entertainment
Phantom Blade Zero – S-Game
ZWYCIĘZCA: Resident Evil Requiem – Capcom Entertainment Rockbeasts – Lichthund/Team17
Najlepsza rozgrywka
ZWYCIĘZCA: Donkey Kong Bananza – Nintendo Hela – Windup/Knights Peak
Mario Kart World – Nintendo
PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant – Bippinbits/Kepler Interactive
Resident Evil Requiem – Capcom Entertainment
Najbardziej epickie
Crimson Desert – Pearl Abyss
Dune: Awakening – Funcom
ZWYCIĘZCA: Resident Evil Requiem – Capcom Entertainment Super Meat Boy 3D – Sluggerfly, Team Meat/Headup Games
Warhammer 40,000: Space Marine 2 – Saber Interactive/Focus Entertainment
Najbardziej wciągające
Dispatch – AdHoc Studio
Donkey Kong Bananza – Nintendo
Grounded 2 – Obsidian Entertainment/Xbox Game Studios
ZWYCIĘZCA: Hela – Windup/Knights Peak Mario Kart World – Nintendo
Najbardziej przyjazne/urocze (Most Wholesome)
ZWYCIĘZCA: Hela – Windup/Knights Peak Is This Seat Taken? – Poti Poti Studio/Wholesome Games Presents
Star Birds – Toukana Interactive
Tiny Bookshop – neoludic games/Skystone Games, 2P Games
Winter Burrow – Pine Creek Games/Noodlecake
Gry z przesłaniem
Cairn – The Game Bakers
Forever Skies – Far From Home
Hollow Home – Twigames/Galaktus
Monowave – Studio BBB
ZWYCIĘZCA: Tiny Bookshop – neoludic games/Skystone Games, 2P Games Najlepsza gra mobilna
Arknights: Endfield – Hypergryph/Gryphline
Dungeon Clawler – Stray Fawn/Stray Fawn Publishing, Playworks
Genshin Impact – HoYoverse
ZWYCIĘZCA: Love and Deepspace – Papergames/Infold Games Servant of the Lake – Rusty Lake
Najlepsza gra Microsoft Xbox
Borderlands 4 – Gearbox Software/2K
Crimson Desert – Pearl Abyss
ZWYCIĘZCA: Grounded 2 – Obsidian Entertainment/Xbox Game Studios Little Nightmares 3 – Supermassive Games/Bandai Namco Entertainment
Ninja Gaiden 4 – PlatinumGames, Team Ninja/Xbox Game Studios
Najlepsza gra Sony PlayStation
Borderlands 4 – Gearbox Software/2K
Crimson Desert – Pearl Abyss
Cronos: The New Dawn – Bloober Team
Pragmata – Capcom Entertainment
ZWYCIĘZCA: Resident Evil Requiem – Capcom Entertainment Najlepsza gra Nintendo Switch 2
Donkey Kong Bananza – Nintendo
ZWYCIĘZCA: Mario Kart World – Nintendo Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo
Towa and the Guardians of the Sacred Tree – Brownies Inc./Bandai Namco Entertainment
Winter Burrow – Pine Creek Games/Noodlecake
Najlepsza gra PC
ZWYCIĘZCA: Anno 117: Pax Romana – Ubisoft Mainz/Ubisoft Borderlands 4 – Gearbox Software/2K
PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant – Bippinbits/Kepler Interactive
Towa and the Guardians of the Sacred Tree – Brownies Inc./Bandai Namco Entertainment
World of Warcraft – Blizzard Entertainment/Activision Blizzard
HEART OF GAMING Award
Specjalna nagroda jury, otwarta na wszystkie atrakcje Gamescom, w tym gry, dodatki, technologie, osoby, organizacje, firmy, koncepcje i pomysły.
Najlepsza oferta (Best Lineup)
Nagroda dla wystawcy z najciekawszym ogólnym portfolio tytułów, wybranym przez jury.
Najlepszy zwiastun/zapowiedź
Społeczność Gamescom głosuje na najciekawszy zwiastun gry lub najlepszą nową zapowiedź przedstawioną podczas targów.
ZWYCIĘZCA: Hollow Knight: Silksong Najlepsze stoisko (Best Booth)
Kategoria nagradzająca stoisko wyróżniające się oryginalnością, innowacyjnością i dbałością o detale – zwycięzca został doceniony za wyjątkowe połączenie koncepcji, designu i kreatywnej realizacji.
Najlepsze stoisko (wybór fanów)
Społeczność wybiera najbardziej imponujące stoisko Gamescom.
Najlepszy merch
W tej kategorii nagradza się produkty za kreatywny design, oryginalność i wyraźne powiązanie z grą lub franczyzą.