Premiera Planet of Lana 2 tuż za rogiem. Jedynka za 7,90 zł na Steam

Już 5 marca zadebiutuje Planet of Lana 2, czyli kontynuacja jednej z najbardziej poruszających gier 2023 roku. Z tej okazji w sklepie Steam pojawiła się bardzo atrakcyjna oferta na pierwszą odsłonę serii. Planet of Lana na PC dostępna jest obecnie za 7,90 zł, co stanowi historycznie najniższą cenę tej gry.

Planet of Lana – promocja na Steam

Planet of Lana (PC / Steam Deck) kosztuje teraz 7,90 zł, a rabat sięga -90%. Produkcja studia Wishfully Studios to klimatyczna przygodówka logiczna, która zebrała bardzo pozytywne opinie graczy i krytyków – w tym momencie. Promocja obowiązuje do 17 marca 2026 roku.