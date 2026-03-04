Zaloguj się lub Zarejestruj

Premiera Planet of Lana 2 tuż za rogiem. Jedynka za 7,90 zł na Steam

Mikołaj Berlik
2026/03/04 15:30
0
0

Promocja przed debiutem kontynuacji.

Już 5 marca zadebiutuje Planet of Lana 2, czyli kontynuacja jednej z najbardziej poruszających gier 2023 roku. Z tej okazji w sklepie Steam pojawiła się bardzo atrakcyjna oferta na pierwszą odsłonę serii. Planet of Lana na PC dostępna jest obecnie za 7,90 zł, co stanowi historycznie najniższą cenę tej gry.

Planet of Lana
Planet of Lana

Planet of Lana – promocja na Steam

Planet of Lana (PC / Steam Deck) kosztuje teraz 7,90 zł, a rabat sięga -90%. Produkcja studia Wishfully Studios to klimatyczna przygodówka logiczna, która zebrała bardzo pozytywne opinie graczy i krytyków – w tym momencie. Promocja obowiązuje do 17 marca 2026 roku.

Planeta, która kiedyś była miejscem niezakłóconej równowagi między człowiekiem, naturą i zwierzętami, teraz stała się czymś zupełnie innym.

Dysharmonia, która narastała przez setki lat, w końcu przybrała formę bezimiennej armii. Ale to nie jest opowieść o wojnie. To opowieść o tętniącej życiem, pięknej planecie – i o drodze do jej zachowania.

GramTV przedstawia:

Przy okazji zachęcamy do zapoznania się z naszymi recenzjami pierwszej oraz drugiej odsłony:

Tagi:

PC
Steam
promocja
platformówka
promocje
logiczna
Planet of Lana
Wishfully
Mikołaj Berlik
