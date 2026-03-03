Zaloguj się lub Zarejestruj

Zagadka rozwiązana. Finałowy sekret Resident Evil Requiem sprawił fanom ogromny problem

Mikołaj Berlik
2026/03/03 14:10
Zadanie jest „absurdalnie zagmatwane”.

News zawiera oczywiście spoilery dotyczące końcówki Resident Evil Requiem.

Społeczność fanów horroru może w końcu odetchnąć. Po kilku dniach intensywnych poszukiwań, przeszukiwania kodu gry i setkach teorii na Reddicie, najbardziej absurdalna zagadka w Resident Evil Requiem została rozwiązana. Jak się okazuje, kluczem do sukcesu nie były starożytne symbole czy skomplikowane mechanizmy, lecz... łazienkowy rytuał.

Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem – rozwiązanie finałowego sekretu

Tak zwany „Final Puzzle” spędzał sen z powiek graczom od dnia premiery. Choć pierwsze wskazówki opublikował internauta Gengar Collects już 1 marca, środowisko graczy początkowo mu nie uwierzyło, uznając jego film za żart. Dopiero 2 marca gracze Kyro i Rantsycancy, wspierając się technikami data miningu, potwierdzili tę niezwykle zawiłą procedurę.

Rozwiązanie jest tak nielogiczne, że wielu graczy określa je jako nie do rozwiązania samemu. Na początku należy odczekać dokładnie 15 minut przy basenie na worki ze zwłokami, nie zabijając w tym czasie żadnego zombie. W zachodnim skrzydle Centrum Opieki (Care Center) trzeba wejść do łazienki i spłukać toaletę dokładnie osiem razy. Podczas ucieczki z tajnego laboratorium Victora, w zalewanym pomieszczeniu należy odnaleźć lalkę Marii. Po ukończeniu gry z lalką w ekwipunku, należy rozpocząć nową rozgrywkę i zanieść Emily do pudełka z alfabetem Braille’a.

Nagrodą za ten trud jest tajemniczy śmiech w tle oraz specjalna wiadomość z gratulacjami od twórców.

Premiera Resident Evil Requiem odbyła się 27 lutego na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra jest obecnie jednym z najlepiej ocenianych horrorów roku, a posiadacze PS5 Pro mogą cieszyć się dodatkowymi usprawnieniami graficznymi dzięki nowej wersji technologii PSSR, dla której tytuł Capcomu jest pokazem możliwości.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/resident-evil/resident-evil-requiems-ungodly-final-puzzle-has-been-solved-after-stumping-players-for-days-and-it-all-came-down-to-a-toilet-ridiculously-convoluted/

