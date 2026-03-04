Ratatan z datą premiery, choć nie obyło się bez problemów. Duchowy spadkobierca Patapona opuszcza wczesny dostęp

Świetne ogłoszenie od niezależnych twórców.

Fani kultowego Patapona mogą otwierać szampana, choć nie obeszło się bez kontrowersyjnych decyzji. Podczas ostatniego pokazu Nintendo Indie World ogłoszono oficjalną datę premiery pełnej wersji Ratatana – rytmicznej strategii, która po trudnych początkach wyrasta na godnego następcę legendy sprzed 18 lat. Ratatan – wiemy, kiedy zagramy Po intensywnym rozwoju we wczesnym dostępie na Steam, gdzie gra zadebiutowała we wrześniu ubiegłego roku, studia Ratata Arts i TVT są gotowe na wielki finał. Ratatan zadebiutuje w pełnej wersji 16 lipca 2026 roku.

Twórcy podjęli trudną decyzję o zawężeniu listy urządzeń, na których ukaże się gra. Choć pierwotnie plany były szersze, sytuacja wygląda teraz następująco: gra trafi na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Switcha 2. Deweloperzy oficjalnie porzucili wersje na PS4 oraz pierwszego Switcha. Powodem w przypadku konsoli Nintendo była niesatysfakcjonująca jakość rozgrywki wieloosobowej. Status wersji na Xbox One pozostaje niejasny. Co istotne, wersja pudełkowa ukaże się równocześnie z cyfrową, co jest świetną wiadomością dla kolekcjonerów. Ratatan radzi sobie świetnie. Gra sprzedała się już w nakładzie przekraczającym 100 tysięcy egzemplarzy, a na Steamie cieszy się 85% pozytywnych opinii. Społeczność chwali przede wszystkim to, jak twórcy zareagowali na krytykę wczesnego dema, wprowadzając od tamtej pory dwie duże aktualizacje i szereg poprawek. Ratatan to rytmiczna gra akcji typu roguelike, łącząca elementy gier rytmicznych i side-scrollingowych, z trybem współpracy online dla maksymalnie 4 graczy. Rozgrywa się intensywna bitwa, w której ponad 100 postaci walczy w ogromnej walce wręcz. Pokonaj wrogów, podążając za rytmem chwytliwej, porywającej ścieżki dźwiękowej Ratatan w tej uroczej, pełnej emocji przygodzie!

GramTV przedstawia:

Obecnie w Steam Early Access za grę trzeba zapłacić 114,99 zł. Deweloperzy ostrzegają jednak, że wraz z premierą pełnej wersji w lipcu, cena może wzrosnąć, choć ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Niestety, Ratatan nie oferuje polskiej lokalizacji.