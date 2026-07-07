Fallout 4 zmienia się w horror inspirowany Obcym. Nowy mod zabiera graczy do podwodnego laboratorium

Sam RascalArt opisuje Fallout: Breach w następujący sposób:

U wybrzeży Wspólnoty, pod napromieniowanymi wodami, gdzie światło blaknie z błękitu w atramentową czerń, leży Laboratorium ATLAS. Milczące, ale jeszcze nieumarłe.

Mocno inspirowany franczyzą Obcy, BREACH to narracyjny mod typu dungeon, w którym gracz eksploruje zatopioną placówkę badawczą, odkrywa jej sekrety oraz poznaje los nieszczęsnej ekspedycji, która przybyła tam przed nim.