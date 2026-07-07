Fallout 4 zmienia się w horror inspirowany Obcym. Nowy mod zabiera graczy do podwodnego laboratorium

Seria Fallout, chociaż jej akcja dzieje się w świecie po nuklearnej zagładzie, zawsze była dość przaśna. Co, gdyby jednak od tego odejść?
Taką próbę podjęli twórcy jednej z modyfikacji. Poznajcie się z Fallout: Breach.
Fallout 4 zmienia się w horror
Breach to projekt użytkownika o nicku RascalArt, stworzony z myślą o grze Fallout 4. Zamiast jednak kiczowatego retrofuturyzmu połączonego z absurdalnym poczuciem humoru, otrzymujemy horror. Trafiamy do Nahant Chapel, potem jednak czekać na nas będzie m.in. nowa podwodna placówka, ale też i nowa broń, Pulse Rifle, oraz nowi przeciwnicy oraz liczne nawiązania do legendarnej serii Obcy. Co ciekawe, chociaż modyfikacja trafiła na serwery Nexus Mods zaledwie 4 dni temu, już teraz została pobrana ponad 2 tysiące razy. Co ciekawe, całość dostępna jest nie tylko na komputerach osobistych, ale również i na konsolach XBOX.
Sam RascalArt opisuje Fallout: Breach w następujący sposób:
U wybrzeży Wspólnoty, pod napromieniowanymi wodami, gdzie światło blaknie z błękitu w atramentową czerń, leży Laboratorium ATLAS. Milczące, ale jeszcze nieumarłe.
Mocno inspirowany franczyzą Obcy, BREACH to narracyjny mod typu dungeon, w którym gracz eksploruje zatopioną placówkę badawczą, odkrywa jej sekrety oraz poznaje los nieszczęsnej ekspedycji, która przybyła tam przed nim.
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