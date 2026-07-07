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Fallout 4 zmienia się w horror inspirowany Obcym. Nowy mod zabiera graczy do podwodnego laboratorium

Maciej Petryszyn
2026/07/07 16:00
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Seria Fallout, chociaż jej akcja dzieje się w świecie po nuklearnej zagładzie, zawsze była dość przaśna. Co, gdyby jednak od tego odejść?

Taką próbę podjęli twórcy jednej z modyfikacji. Poznajcie się z Fallout: Breach.

Fallout: Breach
Fallout: Breach

Fallout 4 zmienia się w horror

Breach to projekt użytkownika o nicku RascalArt, stworzony z myślą o grze Fallout 4. Zamiast jednak kiczowatego retrofuturyzmu połączonego z absurdalnym poczuciem humoru, otrzymujemy horror. Trafiamy do Nahant Chapel, potem jednak czekać na nas będzie m.in. nowa podwodna placówka, ale też i nowa broń, Pulse Rifle, oraz nowi przeciwnicy oraz liczne nawiązania do legendarnej serii Obcy. Co ciekawe, chociaż modyfikacja trafiła na serwery Nexus Mods zaledwie 4 dni temu, już teraz została pobrana ponad 2 tysiące razy. Co ciekawe, całość dostępna jest nie tylko na komputerach osobistych, ale również i na konsolach XBOX.

Sam RascalArt opisuje Fallout: Breach w następujący sposób:

U wybrzeży Wspólnoty, pod napromieniowanymi wodami, gdzie światło blaknie z błękitu w atramentową czerń, leży Laboratorium ATLAS. Milczące, ale jeszcze nieumarłe.

Mocno inspirowany franczyzą Obcy, BREACH to narracyjny mod typu dungeon, w którym gracz eksploruje zatopioną placówkę badawczą, odkrywa jej sekrety oraz poznaje los nieszczęsnej ekspedycji, która przybyła tam przed nim.

GramTV przedstawia:

To oczywiście tylko część tego, co społeczność moderska serii Fallout ma do zaoferowania. Gracze Fallouta 4 mogą śledzić progres powstawania fanowskich remake’ów Fallouta 1 oraz Fallouta 2. Z kolei na bazie Fallout: New Vegas tworzone są Fallout: Chicago, Fallout: Forgotten Valley oraz w Fallout: New West, czyli produkcja oparta na niewydanym nigdy Van Buren.

Źródło:https://insider-gaming.com/fallout-breach-offer-fans-aliens-horror-experience/

Tagi:

News
Bethesda
mody
mod
Fallout 4
horror
Fallout
modyfikacje
modding
modderzy
Fallout: Breach
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112