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Ikoniczny pancerz z Fallouta zbudowany z LEGO. Ten fanowski MOC robi potężne wrażenie

Maciej Petryszyn
2026/07/06 18:00
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Klocki LEGO to nie tylko oficjalne zestawy. To również, a dla niektórych przede wszystkim bogata scena fanowskich projektów.

To tzw. MOC, czyli My Own Creation. Nie da się przy tym ukryć, że nierzadko zestawy tworzone przez społeczność potrafią pozostawiać w tyle te oficjalne sety.

Logo Fallout 3 z LEGO
Logo Fallout 3 z LEGO
Grafika wygenerowana przez AI

T-45 z klocków LEGO

Z takim przypadkiem mamy do czynienia również w tym wypadku. Użytkownik Reddita o nicku Inevitable-Slip9433 zaprezentował stworzony przez siebie model pancerza wspomaganego T-45 w wersji z gry Fallout 3 – oczywiście zbudowany z LEGO. Co istotne, projekt nie jest jeszcze w pełni ukończony, ale mimo to twórca zdecydował się podzielić ze społecznością swoją pracą. Tę wykonano głównie z szarych klocków, chociaż nie brakuje również czarnych, zielonych czy nawet żółtych elementów. W prawej dłoni modelu znajdziemy broń, a na prawym biodrze ogniwo zasilające. Sam Inevitable-Slip9433 przyznał, że zaprojektowanie i budowa T-45 zajęła mu kilka dni.

To nie pierwszy raz, gdy marki Fallout oraz LEGO się przecinają, chociaż nie oficjalnie. Już kilka lat temu twórca znany jako ThrillDaWill stworzył L3GO Fallout, a więc klockową grę, której akcja umiejscowiona jest w postapokaliptycznym falloutowym świecie. Niemniej na oficjalną współpracę pomiędzy Duńczykami a Bethesdą nie mamy raczej co w najbliższym czasie liczyć. Wszak od lat prawa do tworzenia zestawów z klocków przy wykorzystaniu marki Fallout posiada Mattel, które wydało już nawet kilka setów pod dedykowanym klockowym tematom brandem MEGA.

GramTV przedstawia:

Co zaś się tyczy Fallouta – na razie w obrębie franczyzy niewiele się dzieje. Wiemy jednak, że powstaje 3. sezon serialu tworzonego przez Amazona, a jego obsadę zasiliła niedawno gwiazda znana z Breaking Bad. Ponadto od dawna plotkuje się o możliwych remake’ach Fallouta 3 i Fallouta: New Vegas, aczkolwiek w tej materii nie wydarzyło się dotychczas nic oficjalnego.

T-45 z LEGO
T-45 z LEGO
Foto: Reddit/Inevitable-Slip9433
T-45 z LEGO
T-45 z LEGO
Foto: Reddit/Inevitable-Slip9433
T-45 z LEGO
T-45 z LEGO
Foto: Reddit/Inevitable-Slip9433
T-45 z LEGO
T-45 z LEGO
Foto: Reddit/Inevitable-Slip9433
T-45 z LEGO
T-45 z LEGO
Foto: Reddit/Inevitable-Slip9433
T-45 z LEGO
T-45 z LEGO
Foto: Reddit/Inevitable-Slip9433
T-45 z LEGO
T-45 z LEGO
Foto: Reddit/Inevitable-Slip9433

Źródło:https://gamerant.com/lego-fallout-3-power-armor-custom-build/

Tagi:

News
Bethesda
Bethesda Softworks
Fallout
LEGO
fallout 3
fanowski projekt
nieoficjalna wersja gry
zestaw LEGO
zestaw
MOC
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112