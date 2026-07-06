Ikoniczny pancerz z Fallouta zbudowany z LEGO. Ten fanowski MOC robi potężne wrażenie

Klocki LEGO to nie tylko oficjalne zestawy. To również, a dla niektórych przede wszystkim bogata scena fanowskich projektów.

To tzw. MOC, czyli My Own Creation. Nie da się przy tym ukryć, że nierzadko zestawy tworzone przez społeczność potrafią pozostawiać w tyle te oficjalne sety.

Grafika wygenerowana przez AI

T-45 z klocków LEGO

Z takim przypadkiem mamy do czynienia również w tym wypadku. Użytkownik Reddita o nicku Inevitable-Slip9433 zaprezentował stworzony przez siebie model pancerza wspomaganego T-45 w wersji z gry Fallout 3 – oczywiście zbudowany z LEGO. Co istotne, projekt nie jest jeszcze w pełni ukończony, ale mimo to twórca zdecydował się podzielić ze społecznością swoją pracą. Tę wykonano głównie z szarych klocków, chociaż nie brakuje również czarnych, zielonych czy nawet żółtych elementów. W prawej dłoni modelu znajdziemy broń, a na prawym biodrze ogniwo zasilające. Sam Inevitable-Slip9433 przyznał, że zaprojektowanie i budowa T-45 zajęła mu kilka dni.