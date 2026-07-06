Ikoniczny pancerz z Fallouta zbudowany z LEGO. Ten fanowski MOC robi potężne wrażenie

Klocki LEGO to nie tylko oficjalne zestawy. To również, a dla niektórych przede wszystkim bogata scena fanowskich projektów.
To tzw. MOC, czyli My Own Creation. Nie da się przy tym ukryć, że nierzadko zestawy tworzone przez społeczność potrafią pozostawiać w tyle te oficjalne sety.
T-45 z klocków LEGO
Z takim przypadkiem mamy do czynienia również w tym wypadku. Użytkownik Reddita o nicku Inevitable-Slip9433 zaprezentował stworzony przez siebie model pancerza wspomaganego T-45 w wersji z gry Fallout 3 – oczywiście zbudowany z LEGO. Co istotne, projekt nie jest jeszcze w pełni ukończony, ale mimo to twórca zdecydował się podzielić ze społecznością swoją pracą. Tę wykonano głównie z szarych klocków, chociaż nie brakuje również czarnych, zielonych czy nawet żółtych elementów. W prawej dłoni modelu znajdziemy broń, a na prawym biodrze ogniwo zasilające. Sam Inevitable-Slip9433 przyznał, że zaprojektowanie i budowa T-45 zajęła mu kilka dni.
To nie pierwszy raz, gdy marki Fallout oraz LEGO się przecinają, chociaż nie oficjalnie. Już kilka lat temu twórca znany jako ThrillDaWill stworzył L3GO Fallout, a więc klockową grę, której akcja umiejscowiona jest w postapokaliptycznym falloutowym świecie. Niemniej na oficjalną współpracę pomiędzy Duńczykami a Bethesdą nie mamy raczej co w najbliższym czasie liczyć. Wszak od lat prawa do tworzenia zestawów z klocków przy wykorzystaniu marki Fallout posiada Mattel, które wydało już nawet kilka setów pod dedykowanym klockowym tematom brandem MEGA.
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