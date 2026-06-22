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S.T.A.L.K.E.R. spotyka Twin Peaks. Po 15 latach mod do Fallout: New Vegas powraca

Maciej Petryszyn
2026/06/22 18:15
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Bethesda niezbyt kwapi się, by dostarczyć społeczności Fallouta nowe przygody. W tej sytuacji fani muszą radzić sobie sami.

I robią to, bo regularnie słyszymy informacje o kolejnych fabularnych modyfikacjach. Pora przedstawić kolejny tego typu projekt.

Fallout: Forgotten Valley
Fallout: Forgotten Valley

Po 15 latach ogromna modyfikacja do Fallout: New Vegas również w języku angielskim

Tym razem jest to Fallout: Forgotten Valley – mod do Fallout: New Vegas. Projekt ten po raz pierwszy pojawił się jeszcze w 2011 roku, czyli rok po premierze NV. Wtedy jednak dostępny był wyłącznie w języku rosyjskim, co znacząco ograniczało dostępność dla użytkowników z innych państw. Teraz, 15 lat później, Forgotten Valley zostało udostępnione przez swojego autora, TheMalkaviana, również w angielskiej wersji językowej. Dzięki temu teraz i my możemy zapoznać się z opowieścią, która była silnie inspirowana takimi markami, jak Miasteczko Twin Peaks, Martwe Zło oraz S.T.A.L.K.E.R. Warto jednak zaznaczyć, iż w toku zabawy możemy doświadczyć problemów natury optymalizacyjnej.

W opisie na stronie Nexus Mods możemy wyczytać:

Ten mod dodaje zupełnie nową, samodzielną lokację o nazwie Forgotten Valley, cechującą się mroczną, przytłaczającą atmosferą, licznymi przeciwnikami oraz ukrytymi sekretami.

Dostęp do Doliny uzyskuje się poprzez główne zadanie, które rozpoczyna się automatycznie po wczytaniu gry.

Główna linia fabularna koncentruje się przede wszystkim na eksploracji i odkrywaniu, a nie na głębokim rozgałęzieniu narracyjnym, złożonych systemach dialogowych czy nieliniowym projektowaniu zadań. Jednakże wewnątrz Doliny napotkasz niewielką liczbę przyjaznych NPC, handlarzy oraz kilka postaci powiązanych z zadaniami.

Forgotten Valley jest przeznaczona dla postaci na wysokim poziomie, wyposażonych w silny ekwipunek i odpowiednie przygotowanie.

GramTV przedstawia:

To oczywiście tylko część tego, co społeczność moderska serii Fallout ma do zaoferowania. Gracze New Vegas mogą też przecież mogą zagrać m.in. w Fallout: Chicago oraz w Fallout: New West, czyli produkcję opartą na niewydanym nigdy Van Buren. Z kolei na bazie Fallouta 4 tworzone są równocześnie remake’i Fallouta 1 oraz Fallouta 2.

Źródło:https://insider-gaming.com/fallout-forgotten-valley-darkest-way-experience/

Tagi:

News
mody
mod
Fallout: New Vegas
Fallout
modyfikacje
modding
modderzy
Fallout: Forgotten Valley
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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