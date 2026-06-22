S.T.A.L.K.E.R. spotyka Twin Peaks. Po 15 latach mod do Fallout: New Vegas powraca

W opisie na stronie Nexus Mods możemy wyczytać:

Ten mod dodaje zupełnie nową, samodzielną lokację o nazwie Forgotten Valley, cechującą się mroczną, przytłaczającą atmosferą, licznymi przeciwnikami oraz ukrytymi sekretami.

Dostęp do Doliny uzyskuje się poprzez główne zadanie, które rozpoczyna się automatycznie po wczytaniu gry.

Główna linia fabularna koncentruje się przede wszystkim na eksploracji i odkrywaniu, a nie na głębokim rozgałęzieniu narracyjnym, złożonych systemach dialogowych czy nieliniowym projektowaniu zadań. Jednakże wewnątrz Doliny napotkasz niewielką liczbę przyjaznych NPC, handlarzy oraz kilka postaci powiązanych z zadaniami.

Forgotten Valley jest przeznaczona dla postaci na wysokim poziomie, wyposażonych w silny ekwipunek i odpowiednie przygotowanie.