To najlepsza gra z Władcy Pierścieni, w którą nie grałeś. Pozwala podbić całe Śródziemie

Produkcja została zrobiona przez fanów.

Fani Władcy Pierścieni mają ostatnio sporo powodów do ekscytacji jeżeli chodzi o growe projekty. Warhorse Studios, czyli twórcy serii Kingdom Come: Deliverance, pracują nad nową grą RPG z otwartym światem osadzoną w Śródziemiu. Dla wielu graczy może to być projekt, który wreszcie pozwoli w pełni poczuć klimat prozy Tolkiena w dużej, ambitnej produkcji. Problem w tym, że na konkrety i premierę najpewniej przyjdzie nam jeszcze długo poczekać. The Lord of the Rings: Realms in Exile – modyfikacja do Crusader Kings 3 zachwyciła fanów Władcy Pierścieni Oczekiwania są tym większe, że ostatnie adaptacje twórczości Tolkiena budziły mieszane reakcje. Pierścienie Władzy od Amazona podzieliły widzów, a nadchodzące The Hunt for Gollum wzbudza wiele wątpliwości i kontrowersji. Nic więc dziwnego, że zapowiedź nowej gry od Warhorse Studios rozbudziła wyobraźnię fanów. Zanim jednak otrzymamy pełnoprawne RPG w Śródziemiu, warto zwrócić uwagę na projekt, który już teraz oferuje jedną z najciekawszych growych interpretacji świata Władcy Pierścieni.

Mowa o The Lord of the Rings: Realms in Exile, czyli rozbudowanej modyfikacji do Crusader Kings 3. To nie jest drobny dodatek, ale pełna konwersja, która przenosi strategiczną rozgrywkę Paradoxu do Śródziemia. Gracze mogą przejąć kontrolę nad znanymi krainami, takimi jak Gondor, Arnor czy Umbar, a następnie prowadzić własną politykę, budować potęgę rodu i wpływać na losy świata inspirowanego legendarium Tolkiena. Realms in Exile wyróżnia się przede wszystkim skalą. Twórcy przygotowali własną mapę, setki postaci zgodnych z lore, odrębne kultury, religie, wydarzenia oraz mechaniki dopasowane do realiów Śródziemia. Dzięki temu nie jest to po prostu Crusader Kings 3 z innymi nazwami państw. To osobna wizja strategicznej gry o Władcy Pierścieni, w której równie ważne są wielkie konflikty, dynastyczne ambicje, polityczne intrygi i lokalne historie.

GramTV przedstawia:

Modyfikacja jest regularnie rozwijana, a najnowsze aktualizacje poszerzyły grywalny świat o kolejne regiony i frakcje. Autorzy dbają również o zgodność z aktualnymi wersjami Crusader Kings 3, co w przypadku tak rozbudowanego projektu ma ogromne znaczenie. Realms in Exile można pobrać bez dodatkowych opłat poprzez Steam Workshop, a za rozwojem moda stoi aktywny zespół oraz zaangażowana społeczność. Największą siłą tego projektu jest jednak podejście do materiału źródłowego. Wiele gier na licencji Władcy Pierścieni korzystało przede wszystkim z estetyki filmowej trylogii Petera Jacksona. Realms in Exile idzie inną drogą i mocniej odwołuje się do szerszego legendarium Tolkiena. To propozycja szczególnie atrakcyjna dla osób, które nie chcą jedynie rozpoznawalnych lokacji i postaci, ale szukają świata zbudowanego na polityce, historii, kulturach i niuansach znanych z książek. Co ciekawe, mimo wysokiej jakości i dużej skali, Realms in Exile wciąż pozostaje projektem mniej popularnym, niż mogłoby się wydawać. Mod ma własną, oddaną społeczność, w tym aktywnych fanów dzielących się swoimi przygodami w internecie, ale nadal nie jest szerzej znana przez miłośników Władcy Pierścieni.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.