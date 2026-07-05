Skasowany Fallout mógł być grą Obsidianu. Fani New Vegas mają czego żałować?

Fani serii Fallout po raz ostatni nową grę otrzymali 7 lat temu. I mowa tutaj o grze mobilnej – żeby była jasność.

Ostatni duży Fallout, ale nastawiony na rozgrywkę sieciową – 2018. Z kolei ostatnia pozycja stworzona z myślą o przygodzie dla jednego gracza to zamierzchłe czasy – 2015.

To Obsidian tworzył skasowanego na początku roku Fallouta?

I chociaż Fallout 76 jest stale rozwijany, Fallout 4 dostał niedawno wydanie na Nintendo Switch 2, a Amazon tworzy 3. sezon swojego hitowego serialu, to trudno powiedzieć, by gracze byli szczególnie rozpieszczani. Na dodatek pojawiły się doniesienia, jakoby na początku tego roku XBOX zdecydował o skasowaniu jednego z projektów dziejących się w tym postapokaliptycznym uniwersum. Już wiosną mówił o tym Jeff Gerstmann. Według niego nad tytułem nie pracowała sama Bethesda, a inne należące do Microsoftu studio. Finalnie jednak propozycja nie znalazła uznania i została anulowana, co dziennikarski weteran podsumował doniosłym stwierdzeniem, iż gra ta nigdy więcej nie ujrzy światła dziennego.