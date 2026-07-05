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Skasowany Fallout mógł być grą Obsidianu. Fani New Vegas mają czego żałować?

Maciej Petryszyn
2026/07/05 12:30
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Fani serii Fallout po raz ostatni nową grę otrzymali 7 lat temu. I mowa tutaj o grze mobilnej – żeby była jasność.

Ostatni duży Fallout, ale nastawiony na rozgrywkę sieciową – 2018. Z kolei ostatnia pozycja stworzona z myślą o przygodzie dla jednego gracza to zamierzchłe czasy – 2015.

Fallout 4
Fallout 4

To Obsidian tworzył skasowanego na początku roku Fallouta?

I chociaż Fallout 76 jest stale rozwijany, Fallout 4 dostał niedawno wydanie na Nintendo Switch 2, a Amazon tworzy 3. sezon swojego hitowego serialu, to trudno powiedzieć, by gracze byli szczególnie rozpieszczani. Na dodatek pojawiły się doniesienia, jakoby na początku tego roku XBOX zdecydował o skasowaniu jednego z projektów dziejących się w tym postapokaliptycznym uniwersum. Już wiosną mówił o tym Jeff Gerstmann. Według niego nad tytułem nie pracowała sama Bethesda, a inne należące do Microsoftu studio. Finalnie jednak propozycja nie znalazła uznania i została anulowana, co dziennikarski weteran podsumował doniosłym stwierdzeniem, iż gra ta nigdy więcej nie ujrzy światła dziennego.

GramTV przedstawia:

O skasowanym Falloucie wiadomo niewiele, ale swoją teorię na ten temat ma Joshua Duckworth z Gamerant. Otóż tym projektem mógł zajmować się Obsidian, bo przecież Jordan Middler z VGC przyznawał, iż słyszał, że studio to pracuje nad grą z tego uniwersum. Potem jego doniesienia podważył Jason Schreier z Bloomberga, ale zdaniem Duckwortha może to wynikać z faktu, iż wtedy tajemniczy obsidianowy Fallout już nie istniał, bo wylądował w koszu. Skąd taki wniosek? Po części dlatego, że zarówno Middler, jak i Schreier to dziennikarze z dużą renomą, opierający się na mocnych źródłach. Prawdopodobne jest więc, że żaden z nich nie kłamał – po prostu otrzymali oni informacje na różnych etapach “życia” projektu.

Pozostaje zatem czekać na Fallout 5, chociaż pozostaje pytanie, czy stworzy go Bethesda? Niedawno pojawiły się też doniesienia, jakoby XBOX chciał przyspieszenia prac nad najważniejszymi markami, w tym również nad Falloutem. Jednocześnie osoby działające w obrębie tej serii mogą podobno czuć się bezpieczne od zwolnień szykowanych w obozie Zielonych.

Źródło:https://gamerant.com/fallout-game-canceled-2026-report-why/

Tagi:

News
Bethesda
Bethesda Softworks
Obsidian Entertainment
Fallout
Obsidian
skasowany projekt
anulowany
anulowanie
skasowana gra
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 13:26

Jakby mi ktoś powiedział parę lat temu że Obsidian zrobi nowego Fallouta to bym się cieszył.

Ale widząc dzisiejszy Obsidian - bym tylko powiedział że pewnie odwalą jeszcze gorszą robotę niż Bethesda. A Bethesda naprawdę odwala złą robotę. 




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112