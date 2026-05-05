Remake Fallouta 1 odradza się w Fallout 4. Nowa wersja wprowadza ogrom nowości i zmian

Modder przejął projekt remake’u pierwszego Fallouta, dzięki czemu modyfikacja doczekała się znaczącej aktualizacji.

Fani serii Fallout znów mają powody, aby wrócić do czwartej odsłony serii Bethesdy. Modder znany jako Security95 udostępnił rozszerzenie Vault 13 New Horizons do Fallouta 4, które rozwija ambitny projekt przeniesienia pierwszej części cyklu na nowszy silnik. Fallout 4 – Vault 13 New Horizons to próba przywrócenia pierwszego Fallouta Vault 13 New Horizons to kontynuacja wcześniejszego moda Vault 13, którego celem było odtworzenie kultowego Fallout w realiach czwartej odsłony serii. Nowa wersja wprowadza świeże lokacje, zadania, postacie oraz uzbrojenie i pancerze. Co więcej, niemal wszystkie kluczowe postacie doczekały się pełnego anglojęzycznego dubbingu, co znacząco poprawia immersję podczas rozgrywki.

Projekt nie ogranicza się jedynie do dodatków. Twórca zapowiada, że jego celem jest odtworzenie całego pierwszego Fallouta. Jednocześnie zdecydował się na zmianę podejścia do struktury świata. Zamiast otwartego świata postawił na osobne, zamknięte lokacje, co ma przyspieszyć prace i pozwolić skupić się na najważniejszych elementach rozgrywki.

W modzie nie zabrakło również charakterystycznych dla serii losowych spotkań. Przykładowo, opuszczając Złomowo i kierując się w stronę Cienistych piasków, gracze mogą natknąć się na nieprzewidziane wydarzenia. Twórca planuje także odtworzenie wszystkich kluczowych miejsc znanych z oryginału. Warto przypomnieć, że pierwotny projekt Vault 13 nigdy nie został ukończony i dostępna wersja była jedynie fragmentem większej wizji. New Horizons podejmuje próbę rozwinięcia tej idei i kontynuuje prace nad pełnoprawnym remake’iem. Mod można pobrać za darmo na stronie Nexus Mods, jednak do jego działania wymagany jest bazowy mod Vault 13. Twórca nie podał jeszcze daty ukończenia projektu, ale już teraz oferuje on sporą dawkę zawartości, szczególnie dla fanów klasycznych odsłon serii.

