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Legenda kina grozy wraca z nowym filmem. Chce, by krew lała się strumieniami

Jakub Piwoński
2026/07/03 09:50
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Po latach milczenia Dario Argento zapowiada najkrwawszą produkcję w swojej karierze.

Dario Argento, jeden z najwybitniejszych twórców horroru i niekwestionowana legenda włoskiego kina, wreszcie rozpoczyna prace nad swoim nowym filmem. Projekt, o którym mówi się od kilku lat, ma wejść na plan zdjęciowy już we wrześniu. Co więcej, sam reżyser nie ma wątpliwości, że będzie to najbardziej brutalna produkcja w jego dorobku.

Suspiria
Suspiria

Dario Argento planuje nowy film

W jednym z najnowszych wywiadów Argento zdradził, że zdjęcia rozpoczną się we wrześniu w Paryżu, a film będzie realizowany w języku francuskim. Reżyser zapowiedział również coś, co z pewnością ucieszy fanów jego twórczości.

To będzie najkrwawszy film w mojej karierze.

To odważna deklaracja, zwłaszcza że mowa o twórcy, który zasłynął z niezwykle brutalnych i sugestywnych scen w takich klasykach jak Suspiria, Głęboka czerwień czy Tenebre. Argento jest uznawany za jednego z mistrzów nurtu giallo, a jego filmy wywarły ogromny wpływ na rozwój współczesnego kina grozy. Inspirowali się nim między innymi Guillermo del Toro, Nicolas Winding Refn czy Luca Guadagnino, który w 2018 roku nakręcił własną wersję Suspirii.

Drugą wielką gwiazdą projektu będzie Isabelle Huppert, jedna z najwybitniejszych europejskich aktorek. Niedawno zagrała w Historiach równoległych, filmie opartym na twórczości Krzysztofa Kieślowskiego, który już w sierpniu pojawi się w polskich kinach. Artystka nie ukrywa, że możliwość współpracy z Argento była dla niej wyjątkowym wydarzeniem.

GramTV przedstawia:

Dario jest wielkim reżyserem. Cieszę się, że w końcu zrealizujemy ten film. To niezwykle oryginalny i nietuzinkowy artysta, ale na razie nie mogę powiedzieć o tym projekcie zbyt wiele.

Nowy film Argento od kilku lat zmagał się z kolejnymi opóźnieniami. Jednym z powodów była poważna kontuzja reżysera, który w 2023 roku złamał kość udową. Teraz wszystko wskazuje jednak na to, że produkcja wreszcie ruszy. Szczegóły fabuły pozostają tajemnicą, choć wiadomo, że film ma być luźną reinterpretacją klasycznego meksykańskiego obrazu z lat 40. XX wieku. Dla fanów kina grozy już sama zapowiedź powrotu jednego z największych mistrzów gatunku jest wystarczającym powodem, by z niecierpliwością czekać na kolejne informacje.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/7/2/dario-argentos-next-film-starring-isabelle-huppert-starts-production-in-september

Tagi:

Popkultura
zapowiedź
film
kino
horror
filmy
nowy film
pomysł na film
Isabelle Huppert
Dario Argento
Suspiria
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
Headbangerr
Gramowicz
Wczoraj 11:20

Hektolitrami krwi na ekranie przestałem się jarać jakieś 20 lat temu. Chyba się zestarzałem.

Anyway, pytanie czy oprócz tego film zaprezentuje cokolwiek wartego uwagi.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112