Po 41 latach ten kultowy film science fiction ociekający kiczem wróci w nowej wersji

To jeden z tych filmów, których nie sposób pomylić z żadnym innym. Reanimator do dziś uchodzi za wyjątkowo pulpowe połączenie horroru, czarnej komedii i science fiction, a jego absurdalny pomysł na fabułę zapewnił mu status produkcji kultowej. Po ponad 40 latach od premiery oryginału ruszyły prace nad rebootem.

ReAnimator – kultowy eksperyment powróci z nową obsadą

Film ma tym razem nosić tytuł Herbert West: ReAnimator. Nowa wersja powstaje pod kierunkiem Michaela Grossmana. Z kolei w główną rolę wcieli się Joseph Morgan, którego widzowie znają przede wszystkim z Pamiętników wampirów. Na ekranie pojawi się również Katie Cassidy, znana z serialu Arrow, wcielająca się w dr Kate Locke.