Zaloguj się lub Zarejestruj

Horror za 750 tys. dolarów przeszedł do historii kina. Obsesja dokonała czegoś, co wydawało się niemożliwe

Jakub Piwoński
2026/07/06 16:30
0
0

Film Curry'ego Barkera przekroczył kolejną granicę.

Jeszcze kilka miesięcy temu mało kto przypuszczał, że niezależny horror za zaledwie 750 tysięcy dolarów stanie się jednym z największych fenomenów współczesnego kina. Tymczasem Obsesja właśnie przekroczyła granicę 400 milionów dolarów wpływów z kin, zapisując się w historii gatunku obok największych legend horroru.

Obsesja
Obsesja

Curry Barker dołączył do grona największych twórców horroru

Po ośmiu tygodniach obecności w kinach Obsesja zgromadziła już 403 miliony dolarów na całym świecie. Na ten wynik składa się 245 milionów dolarów z rynku amerykańskiego oraz 157 milionów dolarów z pozostałych krajów. Co jeszcze bardziej imponujące, film wciąż utrzymuje się w repertuarze kin i nadal przyciąga widzów.

Skala tego sukcesu jest wręcz bezprecedensowa. Produkcja kosztowała zaledwie 750 tysięcy dolarów, a studio Focus Features nabyło prawa do filmu podczas festiwalu w Toronto za 14 milionów dolarów. Dziś inwestycja zwróciła się wielokrotnie, a Obsesja stała się jednym z najbardziej dochodowych horrorów w historii.

GramTV przedstawia:

Obsesja przestaje być już tylko niespodzianką roku, a staje się częścią historii kina. Horror Curry'ego Barkera zarobił ponad 403 miliony dolarów, wyprzedzając kultowy Blair Witch Project, który przez lata uchodził za symbol triumfu niskobudżetowego horroru. Choć film z 1999 roku powstał za jeszcze mniejsze pieniądze, jego globalne wpływy zamknęły się w okolicach 248 milionów dolarów. Barker dokonał czegoś, co jeszcze niedawno wydawało się nierealne – stworzył niezależny horror, który finansowo może dziś stawać w jednym szeregu z takimi gigantami gatunku jak Egzorcysta, To czy Obecność.

Fenomen produkcji potwierdza także jej niezwykła droga w kinach. Większość filmów po dwóch miesiącach od premiery stopniowo znika z repertuaru. Obsesja zachowuje się odwrotnie. W czasie amerykańskiego weekendu z okazji Święta Niepodległości horror zarobił kolejne 17,3 miliona dolarów, w tym 5,3 miliona w Ameryce Północnej i 12 milionów na rynkach zagranicznych. To efekt wyjątkowo silnego marketingu szeptanego oraz ogromnej popularności filmu wśród młodszych widzów.

Historia Obsesji pokazuje również, że do kina coraz śmielej wkracza nowe pokolenie twórców. Curry Barker, dotąd kojarzony przede wszystkim z działalnością w serwisie YouTube, osiągnął wynik, którego nie powstydziłyby się największe hollywoodzkie nazwiska.

Źródło:https://variety.com/2026/film/box-office/obsession-box-office-milestone-400-million-globally-1236801943/

Tagi:

Popkultura
film
horror
wyniki finansowe
filmy
box office
Obsession
sukces kasowy
kino
obsesja
kino grozy
Curry Barker
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112