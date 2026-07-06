Horror za 750 tys. dolarów przeszedł do historii kina. Obsesja dokonała czegoś, co wydawało się niemożliwe

Film Curry'ego Barkera przekroczył kolejną granicę.

Jeszcze kilka miesięcy temu mało kto przypuszczał, że niezależny horror za zaledwie 750 tysięcy dolarów stanie się jednym z największych fenomenów współczesnego kina. Tymczasem Obsesja właśnie przekroczyła granicę 400 milionów dolarów wpływów z kin, zapisując się w historii gatunku obok największych legend horroru. Curry Barker dołączył do grona największych twórców horroru Po ośmiu tygodniach obecności w kinach Obsesja zgromadziła już 403 miliony dolarów na całym świecie. Na ten wynik składa się 245 milionów dolarów z rynku amerykańskiego oraz 157 milionów dolarów z pozostałych krajów. Co jeszcze bardziej imponujące, film wciąż utrzymuje się w repertuarze kin i nadal przyciąga widzów.

Skala tego sukcesu jest wręcz bezprecedensowa. Produkcja kosztowała zaledwie 750 tysięcy dolarów, a studio Focus Features nabyło prawa do filmu podczas festiwalu w Toronto za 14 milionów dolarów. Dziś inwestycja zwróciła się wielokrotnie, a Obsesja stała się jednym z najbardziej dochodowych horrorów w historii.

GramTV przedstawia:

Obsesja przestaje być już tylko niespodzianką roku, a staje się częścią historii kina. Horror Curry'ego Barkera zarobił ponad 403 miliony dolarów, wyprzedzając kultowy Blair Witch Project, który przez lata uchodził za symbol triumfu niskobudżetowego horroru. Choć film z 1999 roku powstał za jeszcze mniejsze pieniądze, jego globalne wpływy zamknęły się w okolicach 248 milionów dolarów. Barker dokonał czegoś, co jeszcze niedawno wydawało się nierealne – stworzył niezależny horror, który finansowo może dziś stawać w jednym szeregu z takimi gigantami gatunku jak Egzorcysta, To czy Obecność. Fenomen produkcji potwierdza także jej niezwykła droga w kinach. Większość filmów po dwóch miesiącach od premiery stopniowo znika z repertuaru. Obsesja zachowuje się odwrotnie. W czasie amerykańskiego weekendu z okazji Święta Niepodległości horror zarobił kolejne 17,3 miliona dolarów, w tym 5,3 miliona w Ameryce Północnej i 12 milionów na rynkach zagranicznych. To efekt wyjątkowo silnego marketingu szeptanego oraz ogromnej popularności filmu wśród młodszych widzów. Historia Obsesji pokazuje również, że do kina coraz śmielej wkracza nowe pokolenie twórców. Curry Barker, dotąd kojarzony przede wszystkim z działalnością w serwisie YouTube, osiągnął wynik, którego nie powstydziłyby się największe hollywoodzkie nazwiska. Przeczytaj recenzję filmu Obsesja

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









