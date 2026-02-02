Fallout 2 na silniku Fallout 4 nadal powstaje. Twórcy celują w Steama

Dzisiejszym Falloutą pod wieloma względami daleko od Falloutów z lat 90. To te dwie przedpotopowe produkcje na wiele lat ukształtowały cały gatunek.
Dziś jednak Fallout ma 19 lat, a Fallout 2 18. Są to stare tytułu, w przypadku których próg wejścia może być dla młodszych graczy po prostu czymś nie do przeskoczenia.
Fallout 2 na silniku Fallout 4 nadal powstaje
Stąd też pomysł, by przenieść Fallout 2 do środowiska Fallout 4. Właśnie tym jest powstający od kilku lat projekt Fallout 4: Project Arroyo, o którym po raz pierwszy usłyszeliśmy jeszcze w 2019 roku. I chociaż minęło dużo czasu, moderzy nadal działają nad swoim projektem, regularnie dostarczając w mediach społecznościowych raporty z postępów swoich prac. Jakby tego było mało, kilka dni temu jeden z twórców zapewnił, iż Project Arroyo bynajmniej nie został porzucony.
Co więcej, niezmiennie ambitne pozostają też plany odpowiedzialnej za modyfikację ekipa. Ta bowiem już po zakończeniu prac chciałaby wydać Fallout 4: Project Arroyo np. za pośrednictwem Steama. Dzięki temu Fallout 2 na silniku Fallouta 4 miałby szansę dotrzeć do największej liczby osób, nawet takich, którzy na co dzień nie śledzą doniesień ze sceny moderskiej.
Tak już kilka miesięcy temu mówił Damion Daponte, szef projektu:
To zwyczajnie platforma, którą ma każdy. Łatwiej o dostęp, łatwiej o aktualizacje, łatwiej w kwestii instalacji – to po prostu wydajniejsze. Musielibyśmy ustalić wszystkie szczegóły tak, upewniając się, że dany gracz ma Fallouta 2, Fallouta 4 i wszystkie dodatki, by nie było żadnych problemów natury prawnej. Ale nadal nad tym myślimy.
Co istotne, ewentualne wydanie Fallout 4: Project Arroyo na Steamie nie byłoby bynajmniej żadnym precedensem. Wszak już teraz na platformie GOG.com możemy dodać do biblioteki całkowicie za darmo inną dużą modyfikację, tj. Fallout: London. I tak jak w przypadku londyńskich przygód, tak i Arroyo musiałoby zostać udostępnione całkowicie za darmo.
