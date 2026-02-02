Fallout 2 na silniku Fallout 4 nadal powstaje. Twórcy celują w Steama

Dzisiejszym Falloutą pod wieloma względami daleko od Falloutów z lat 90. To te dwie przedpotopowe produkcje na wiele lat ukształtowały cały gatunek.

Dziś jednak Fallout ma 19 lat, a Fallout 2 18. Są to stare tytułu, w przypadku których próg wejścia może być dla młodszych graczy po prostu czymś nie do przeskoczenia.

Fallout 2 na silniku Fallout 4 nadal powstaje

Stąd też pomysł, by przenieść Fallout 2 do środowiska Fallout 4. Właśnie tym jest powstający od kilku lat projekt Fallout 4: Project Arroyo, o którym po raz pierwszy usłyszeliśmy jeszcze w 2019 roku. I chociaż minęło dużo czasu, moderzy nadal działają nad swoim projektem, regularnie dostarczając w mediach społecznościowych raporty z postępów swoich prac. Jakby tego było mało, kilka dni temu jeden z twórców zapewnił, iż Project Arroyo bynajmniej nie został porzucony.