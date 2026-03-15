Fallout: Chicago coraz bliżej. Demo już do ogrania

Ostatni Fallout będący pełnoprawną, singlową odsłoną serii, ukazał się ponad 10 lat temu. Mimo to fani postapokalipsy nie mogą narzekać na nudę.

Bo gdzie deweloper nie może, tam moder pomoże. I tak również jest w omawianym tutaj przypadku.

Demo Fallout: Chicago już dostępne do pobrania

Mowa tutaj o Fallout: Chicago. Modyfikacja do Fallout: New Vegas zapowiedziana została jeszcze w 2024 roku, czyli około 2 lata temu. Niemniej twórcy potrzebowali czasu z uwagi na rozmiary projektu, który według zapewnień ma dorównywać typowemu dodatkowi do gry. Czy warto było czekać? Teraz mamy szansę, by sprawdzić to na własną rękę, oto bowiem w serwisie Nexus ukazało się demo moda. Obejmować ma ono cały pierwszy akt fabuły Fallout: Chicago, dając nam dostęp do 3 zadań pobocznych oraz wielu różnych aktywności, w tym prowadzenia własnych biznesów czy nawet handlu.