Fallout: Chicago coraz bliżej. Demo już do ogrania

Ostatni Fallout będący pełnoprawną, singlową odsłoną serii, ukazał się ponad 10 lat temu. Mimo to fani postapokalipsy nie mogą narzekać na nudę.
Bo gdzie deweloper nie może, tam moder pomoże. I tak również jest w omawianym tutaj przypadku.
Demo Fallout: Chicago już dostępne do pobrania
Mowa tutaj o Fallout: Chicago. Modyfikacja do Fallout: New Vegas zapowiedziana została jeszcze w 2024 roku, czyli około 2 lata temu. Niemniej twórcy potrzebowali czasu z uwagi na rozmiary projektu, który według zapewnień ma dorównywać typowemu dodatkowi do gry. Czy warto było czekać? Teraz mamy szansę, by sprawdzić to na własną rękę, oto bowiem w serwisie Nexus ukazało się demo moda. Obejmować ma ono cały pierwszy akt fabuły Fallout: Chicago, dając nam dostęp do 3 zadań pobocznych oraz wielu różnych aktywności, w tym prowadzenia własnych biznesów czy nawet handlu.
To oczywiście dopiero początek. Docelowo Fallout: Chicago posiadać ma również 2. i 3. akt, w których znalazłoby się więcej zadań stworzonych z myślą o poszczególnych frakcjach. Więcej ma być też możliwych do zwiedzania wnętrz czy też w pełni udźwiękowionych NPC-ów. Ale to plany na kolejnych kilka-kilkanaście miesięcy. Co istotne, kolejne nowości otrzymywać będziemy na bieżąco w ramach kolejnych aktualizacji, co jest pewną zapowiedzią regularnego dostarczania zawartości. Dzięki temu nie będziemy musieli czekać na ukończenie wszystkich prac, by móc zapoznać się z całym postapokaliptycznym Chicago.
GramTV przedstawia:
Tak o modzie piszą sami jego twórcy z MadMailMan Studios:
Fallout: Chicago to rozszerzenie wielkości oficjalnego dodatku DLC do uznanej przez krytyków gry Fallout: New Vegas. Wyrusz, by rozwiązywać przedwojenne tajemnice i odnaleźć się w powojennej polityce między The Union Mob a Bractwem Stali z Midwestu, mierząc się przy tym z dylematami innych frakcji. Chicago jest niebezpieczne i zdradzieckie – czy masz to, czego potrzeba, by ukończyć swoją misję?
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!