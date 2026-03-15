Zaloguj się lub Zarejestruj

Fallout: Chicago coraz bliżej. Demo już do ogrania

Maciej Petryszyn
2026/03/15 17:30
0
1

Ostatni Fallout będący pełnoprawną, singlową odsłoną serii, ukazał się ponad 10 lat temu. Mimo to fani postapokalipsy nie mogą narzekać na nudę.

Bo gdzie deweloper nie może, tam moder pomoże. I tak również jest w omawianym tutaj przypadku.

Fallout: Chicago
Demo Fallout: Chicago już dostępne do pobrania

Mowa tutaj o Fallout: Chicago. Modyfikacja do Fallout: New Vegas zapowiedziana została jeszcze w 2024 roku, czyli około 2 lata temu. Niemniej twórcy potrzebowali czasu z uwagi na rozmiary projektu, który według zapewnień ma dorównywać typowemu dodatkowi do gry. Czy warto było czekać? Teraz mamy szansę, by sprawdzić to na własną rękę, oto bowiem w serwisie Nexus ukazało się demo moda. Obejmować ma ono cały pierwszy akt fabuły Fallout: Chicago, dając nam dostęp do 3 zadań pobocznych oraz wielu różnych aktywności, w tym prowadzenia własnych biznesów czy nawet handlu.

To oczywiście dopiero początek. Docelowo Fallout: Chicago posiadać ma również 2. i 3. akt, w których znalazłoby się więcej zadań stworzonych z myślą o poszczególnych frakcjach. Więcej ma być też możliwych do zwiedzania wnętrz czy też w pełni udźwiękowionych NPC-ów. Ale to plany na kolejnych kilka-kilkanaście miesięcy. Co istotne, kolejne nowości otrzymywać będziemy na bieżąco w ramach kolejnych aktualizacji, co jest pewną zapowiedzią regularnego dostarczania zawartości. Dzięki temu nie będziemy musieli czekać na ukończenie wszystkich prac, by móc zapoznać się z całym postapokaliptycznym Chicago.

GramTV przedstawia:

Tak o modzie piszą sami jego twórcy z MadMailMan Studios:

Fallout: Chicago to rozszerzenie wielkości oficjalnego dodatku DLC do uznanej przez krytyków gry Fallout: New Vegas. Wyrusz, by rozwiązywać przedwojenne tajemnice i odnaleźć się w powojennej polityce między The Union Mob a Bractwem Stali z Midwestu, mierząc się przy tym z dylematami innych frakcji. Chicago jest niebezpieczne i zdradzieckie – czy masz to, czego potrzeba, by ukończyć swoją misję?

To oczywiście nie wszystko, na co czekać mogą fani postapokaliptycznej serii. Dopiero co przecież nowy trailer otrzymało Fallout: New West. W tym wypadku mowa o modzie, który próbuje odtworzyć niewydany nigdy projekt Van Buren w Fallout: New Vegas. Równocześnie powstaje również Fallout 4: Project Arroyo, w ramach którego moderzy chcą przenieść Fallouta 2 na silnik Fallouta 4. Do tego wszystkiego dochodzą stale powracające plotki na temat możliwych remake’ów/remasterów Fallout 3 i Fallout: New Vegas. Tylko o piątej odsłonie od Bethesdy cicho, co nie dziwi, bo tytuł nie wszedł nawet w realny etap produkcyjny.

Źródło:https://insider-gaming.com/fallout-chicago-demo-appears-online-new-trailer/

Tagi:

News
demo
mody
mod
Fallout: New Vegas
Fallout
modyfikacje
modding
modderzy
Fallout: Chicago
MadMailMan Studios
Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112