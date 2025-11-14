Escape from Tarkov 1.0 nadciąga. Nowy zwiastun podkręca atmosferę przed premierą

Escape from Tarkov już za moment zadebiutuje na Steamie.

Premiera Escape from Tarkov w wersji 1.0 już za rogiem. Jak informowaliśmy jakiś czas temu, produkcja trafiła na listę życzeń użytkowników Steama ponad 500 tysięcy razy. Zainteresowanie wokół tytułu jest zatem ogromne, a deweloperzy wypuścili właśnie zwiastun poprzedzający nadchodzącą wielkimi krokami premierę. Premierowy zwiastun Escape from Tarkov 1.0 Battlestate Games opublikowało nowy zwiastun Escape from Tarkov. Po dziesięciu latach testów i ciągłego rozwoju, extraction shooter osiąga status wersji 1.0. Premierowy trailer znajduje się na dole wiadomości.

Studio potwierdziło też w ostatnim czasie, że po raz pierwszy w historii, Escape from Tarkov ukaże się na platformie innej niż launcher Battlestate Games. Nie zabrakło jednak kontrowersji związanych z decyzją deweloperów. Okazało się bowiem, że użytkownicy platformy Steam będą zmuszeni ponownie kupić tytuł. Warto przy okazji przypomnieć, że studio pracowało nad wdrożeniem dodatkowych środków służących przeciwdziałaniu oszustwom. Jak przyznał stojący na czele Battlestate Games Nikita Buyanov, studio ma ogromny dział zajmujący się problemem cheaterów. Zespół ma też dysponować „kilkoma sztuczkami w zanadrzu”, które mają być wykorzystywane w walce z oszustami. Escape from Tarkov to oryginalny FPS typu extraction, gdzie każdy rajd to ryzyko życia. Przygotuj się, wytrwaj i walcz z bezlitosnymi PMC i Scavami, zdobądź przewagę taktyczną i chroń łup — tylko ekstrakcja zdecyduje, czy przeżyjesz, czy stracisz wszystko.

GramTV przedstawia:

Escape from Tarkov ukaże się w ciekawym momencie dla rynku extraction shooterów. Niedawno dużą popularność zyskało ARC Raiders, które w ubiegły weekend przyciągnęło jednocześnie nawet 700 tysięcy graczy na wszystkich platformach. Pojawiła się też satyryczna wariacja omawianej gry, Escape from Duckov, która pod koniec października mogła pochwalić się szczytową liczbą ponad 300 tysięcy aktywnych graczy. Przypomnijmy, że Escape from Tarkov ukaże się w pełnej wersji już jutro – 15 listopada 2025 roku.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.



