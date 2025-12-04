RIDE 6 na obszernym materiale. Zaprezentowano gameplay z każdej kategorii wyścigowej

RIDE 6 zaprezentowało spory materiał w którym możemy zaobserwować różnego rodzaju motocykle w akcji, a wszystko to z polskimi napisami.

Studio Milestone opublikowało pierwszy, obszerny zwiastun rozgrywki z RIDE 6, dając fanom możliwość dokładnego przyjrzenia się najnowszej odsłonie popularnej serii motocyklowych gier wyścigowych. Możemy w nim zobaczyć nową kategorię off-roadową, a także baggery. Zwiastun okraszono polskimi napisami, czego nie było od lat, co może poniekąd sugerować, że nadchodząca odsłona będzie w naszym ojczystym języku. Obszerny gameplay z RIDE 6 Aby uczynić grę bardziej przystępną dla szerokiej grupy odbiorców, RIDE 6 zaoferuje dwa typy rozgrywki, a mianowicie Arcade i Pro. Tryb Arcade wprowadza uproszczone sterowanie z mniejszą liczbą elementów kontrolnych, co idealnie sprawdzi się w przypadku początkujących oraz tych, którzy chcą od razu wskoczyć do akcji, bez mozolnej nauki jazdy. Tryb Pro skierowany jest natomiast do bardziej wymagających graczy i umożliwia dostosowanie wielu parametrów technicznych motocykli, a także oferuje najwyższy poziom realizmu oraz symulacji. Dzięki podwójnemu systemowi fizyki gracze będą mogli dopasować wrażenia z jazdy do własnego poziomu zaawansowania, co czyni RIDE 6 najbardziej przystępną odsłoną serii w historii.

Niezależnie od wybranego modelu fizyki, wyzwań nie zabraknie. Po raz pierwszy w serii pojawi się dziesięciu prawdziwych zawodników, którzy staną naprzeciw graczom w emocjonujących pojedynkach z bossami, zamykających poszczególne rozdziały kariery. Wydarzenia te będą kluczowymi punktami Ride Fest, czyli zupełnie nowego trybu kariery opartego na otwartym systemie wydarzeń, pozwalającego na własną ścieżkę do wielkiego finału.

RIDE 6 stworzono na silniku Unreal Engine 5 i twórcy zapowiadają, że ta odsłona ma na nowo zdefiniować realizm serii. Gra zaoferuje większą dbałość o detale, zaawansowane technologie oraz imponującą oprawę graficzną. Studio stworzyło także ulepszony system pogody, cykl dnia, a także dynamiczne oświetlenie, zaprojektowane po to, aby zmaksymalizować wrażenia i immersję. Dodatkowo twórcy przewidują praktycznie nieograniczoną grywalność, a to dlatego, że gracze będą mogli dowolnie modyfikować warunki wyścigów i odtwarzać legendarne wydarzenia z historii motocykli. Na premierę, która odbędzie się już za kilka miesięcy, przygotowano największą w historii serii kolekcję, która obejmuje ponad 340 motocykli. Wszystko wskazuje na to, że RIDE 6 będzie najmocniejszą odsłoną cyklu, a już z pewnością najbardziej rozbudowaną grą motocyklową w historii gamingu.



RIDE 6 trafi na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC, już 12 lutego 2026 roku. Gracze będą mogli zagrać wcześniej dzięki wczesnemu dostępowi, który ruszy 9 lutego.