Pojawił się zwiastun zagadkowego filmu o gwieździe pop. Sam reżyser nie potrafi go obronić

Ponoć dziwne doświadczenie, ale zainteresowanie Mother Mary nie słabnie. Czy zwiastun na nowo je rozpali?
Po ponad dwóch latach oczekiwania wreszcie doczekaliśmy się pierwszego zwiastuna Mother Mary Davida Lowery’ego. Film trafi do kin 26 kwietnia, a zaprezentowany materiał potwierdza to, o czym mówiono od miesięcy: będzie to kameralna opowieść rozgrywająca się niemal w jednym miejscu, uzupełniona jedynie kilkoma scenami koncertowymi. I wciąż nie wiadomo, czy ten film ma w sobie coś, czym mógłby trwale zainteresować widownię.
Mother Mary – zobacz zwiastun filmu z Anne Hathaway
Fabuła skupia się na bohaterce Michaeli Coel, prowadzącej ekskluzywną pracownię kostiumów – trochę w stylu Nici widmo. Niegdyś ubierała gwiazdę pop graną przez Anne Hathaway, ale po bolesnym konflikcie ich drogi się rozeszły. Teraz, w cieniu skandalu i problemów z uzależnieniem, piosenkarka wraca do jej odosobnionego studia, prosząc o stroje na trasę powrotową.
Zdjęcia do Mother Mary ruszyły w maju 2023 roku, jednak od tego czasu twórcy milczeli, a informacje pochodziły głównie z testowych pokazów. Opinie określały film jako „dezorientujący” lub wręcz „o niczym”. Sam Lowery na ubiegłorocznym Melbourne International Film Festival wydawał się równie zagubiony, nazywając swoje dzieło „dziwnym, dziwnym filmem”. Przyznał też, że to „najtrudniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobił”, a w trakcie montażu wielokrotnie zadawał sobie pytanie: „co to właściwie za film?”.
Mimo zamieszania wokół premiery, zainteresowanie projektem nie słabnie. Lowery potrafi tworzyć wybitne, artystyczne kino, a jednocześnie zaskakiwać projektami dla Disneya – dał nam np. Zielonego Rycerza i Ghost Story. Kwietniowa data sugeruje potencjalny debiut na Sundance lub SXSW, ale nic nie jest pewne. Pewne jest jedno: Mother Mary wreszcie ujrzy światło dzienne, a mimo prostej fabuły to właśnie medialny szum i liczne opóźnienia uczyniły z niego jeden z najbardziej intrygujących tytułów sezonu.