Pojawił się zwiastun zagadkowego filmu o gwieździe pop. Sam reżyser nie potrafi go obronić

Po ponad dwóch latach oczekiwania wreszcie doczekaliśmy się pierwszego zwiastuna Mother Mary Davida Lowery’ego. Film trafi do kin 26 kwietnia, a zaprezentowany materiał potwierdza to, o czym mówiono od miesięcy: będzie to kameralna opowieść rozgrywająca się niemal w jednym miejscu, uzupełniona jedynie kilkoma scenami koncertowymi. I wciąż nie wiadomo, czy ten film ma w sobie coś, czym mógłby trwale zainteresować widownię.

Mother Mary – zobacz zwiastun filmu z Anne Hathaway

Fabuła skupia się na bohaterce Michaeli Coel, prowadzącej ekskluzywną pracownię kostiumów – trochę w stylu Nici widmo. Niegdyś ubierała gwiazdę pop graną przez Anne Hathaway, ale po bolesnym konflikcie ich drogi się rozeszły. Teraz, w cieniu skandalu i problemów z uzależnieniem, piosenkarka wraca do jej odosobnionego studia, prosząc o stroje na trasę powrotową.