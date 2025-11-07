Twórcy Escape from Tarkov mają „kilka sztuczek w zanadrzu” na walkę z oszustami

Premiera Escape from Tarkov w wersji 1.0 coraz bliżej.
Już niebawem na rynek trafi Escape from Tarkov w wersji 1.0. W związku z tym wydarzeniem, Nikita Buyanov, stojący na czele Battlestate Games, oświadczył, że studio planuje wdrożyć dodatkowe środki w celu skuteczniejszego zwalczania oszustów.
Escape from Tarkov 1.0 – twórcy mają „kilka sztuczek w zanadrzu”, by wygrać z cheaterami
Buyanov przekazał w niedawnym wywiadzie, że w związku z premierą firma dysponuje „kilkoma sztuczkami w zanadrzu”, które mają być wykorzystane w walce z notorycznymi oszustami, którzy nękają społeczność gry już od lat. Zjawisko to stało się na tyle uciążliwe i konsekwentne, że przyczyniło się do tego, iż wielu graczy w ciągu ostatniego półtora roku zdecydowało się na rozgrywkę w trybie PvE. Wybierając ten sposób zabawy, gracze eliminowali interakcję z innymi użytkownikami, usuwając tym samym zmartwienia związane z potencjalnym oszukiwaniem.
To naprawdę przykre i momentami frustrujące czytać przez te wszystkie lata różne komentarze i mierzyć się z falami nienawiści, jakbyśmy nic nie robili.
Mamy ogromny dział zajmujący się tym problemem – banujemy graczy dniem i nocą, opracowując nowe metody. Ale nie da się zmienić opinii graczy. I to bywa przygnębiające. Szczerze mówiąc, ten emocjonalny ciężar bywa bardzo zniechęcający i frustrujący. Ale przyzwyczailiśmy się do tego. To niekończący się wyścig – nigdy się nie poddawaliśmy i nie zamierzamy tego robić.
GramTV przedstawia:
Szef studia ujawnił, że w firmie funkcjonuje „ogromny dział” złożony z pracowników, których zadaniem jest nieustanne zwalczanie nieuczciwych graczy. Ten zespół pracuje „dzień i noc”, opracowując nowe metody walki z oszustwami oraz banując nieuczciwe konta.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!