Twórcy Escape from Tarkov mają „kilka sztuczek w zanadrzu” na walkę z oszustami

Patrycja Pietrowska
2025/11/07 15:00
Premiera Escape from Tarkov w wersji 1.0 coraz bliżej.

Już niebawem na rynek trafi Escape from Tarkov w wersji 1.0. W związku z tym wydarzeniem, Nikita Buyanov, stojący na czele Battlestate Games, oświadczył, że studio planuje wdrożyć dodatkowe środki w celu skuteczniejszego zwalczania oszustów.

Escape from Tarkov 1.0 – twórcy mają „kilka sztuczek w zanadrzu”, by wygrać z cheaterami

Buyanov przekazał w niedawnym wywiadzie, że w związku z premierą firma dysponuje „kilkoma sztuczkami w zanadrzu”, które mają być wykorzystane w walce z notorycznymi oszustami, którzy nękają społeczność gry już od lat. Zjawisko to stało się na tyle uciążliwe i konsekwentne, że przyczyniło się do tego, iż wielu graczy w ciągu ostatniego półtora roku zdecydowało się na rozgrywkę w trybie PvE. Wybierając ten sposób zabawy, gracze eliminowali interakcję z innymi użytkownikami, usuwając tym samym zmartwienia związane z potencjalnym oszukiwaniem.

To naprawdę przykre i momentami frustrujące czytać przez te wszystkie lata różne komentarze i mierzyć się z falami nienawiści, jakbyśmy nic nie robili.

Mamy ogromny dział zajmujący się tym problemem – banujemy graczy dniem i nocą, opracowując nowe metody. Ale nie da się zmienić opinii graczy. I to bywa przygnębiające. Szczerze mówiąc, ten emocjonalny ciężar bywa bardzo zniechęcający i frustrujący. Ale przyzwyczailiśmy się do tego. To niekończący się wyścig – nigdy się nie poddawaliśmy i nie zamierzamy tego robić.

GramTV przedstawia:

Szef studia ujawnił, że w firmie funkcjonuje „ogromny dział” złożony z pracowników, których zadaniem jest nieustanne zwalczanie nieuczciwych graczy. Ten zespół pracuje „dzień i noc”, opracowując nowe metody walki z oszustwami oraz banując nieuczciwe konta.

Przypomnijmy, że Escape from Tarkov ukaże się w pełnej wersji już 15 listopada 2025 roku. Jak niedawno informowaliśmy, na produkcję czeka cała masa użytkowników Steama.

Źródło:https://insider-gaming.com/escape-from-tarkov-devs-tricks-up-sleeve-cheaters/

