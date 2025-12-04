Gothic 2 otrzyma kolejny rozbudowany mod. Złote Wrota 2: Serce Bogini z nowym zwiastunem i datą premiery

Już wkrótce będzie kolejny powód, aby wrócić do drugiej części Gothica.

Fani Gothic II: Noc Kruka mogą przygotować się na jedną z najbardziej ambitnych fanowskich produkcji. Złote Wrota 2: Serce Bogini to pełnoprawna, ogromna modyfikacja, która ma przenieść graczy do zupełnie nowej krainy i zaoferować historię rozpisaną na wiele wątków oraz wyborów wpływających na przebieg rozgrywki. Projekt rozwijany od lat doczekał się potwierdzenia, że zadebiutuje już 12 grudnia tego roku. Gothic 2 Złote Wrota 2: Serce Bogini z datą premiery Twórcy podkreślają, że ich celem było odświeżenie klasycznej atmosfery Gothic 2 i jednoczesne rozszerzenie jej o elementy, których w oryginale brakowało najbardziej, między innymi bardziej rozbudowane lore, silniejszą decyzyjność gracza oraz pełnoprawne starcia z bossami.

Zależało nam na zachowaniu klimatu i grywalności Gothic 2, a jednocześnie chcieliśmy nadać narracji poziom, jakiego w tej serii jeszcze nie było. Dodano także, że fundamenty oryginału stały się bazą do stworzenia czegoś świeżego: Skupiliśmy się na rozwoju tych aspektów, które dotąd były pomijane, w tym większej roli wyborów gracza oraz wielowymiarowych postaciach. Akcja Złotych Wrót 2 toczy się około dziesięć lat po zakończeniu Gothic 3. Gracze trafią na jedną z wysp Królestwa Elei, krainy położonej daleko na wschód od znanego z serii Wschodniego Archipelagu. Twórcy zadbali o to, by nowe regiony harmonijnie wpisywały się w kanon i nie kolidowały również z wydarzeniami z Kronik Myrtany. Głównym bohaterem jest Morris, młody myśliwy wychowany na wyspie Samoa. Fakt, że nie jest przybyszem z zewnątrz, ma bezpośrednio wpływać na przebieg rozgrywki. Większość postaci zna go od dawna i ma na jego temat wyrobione zdanie, które gracz może zmienić poprzez swoje decyzje. Twórcy podkreślają, że celem Morrisa będzie odkrycie prawdy o swoim pochodzeniu, a droga do tego okaże się trudniejsza, niż początkowo przypuszcza. Nowy bohater pozwala nam opowiedzieć bardziej złożoną historię. Morris ma własne relacje z mieszkańcami wyspy, dzięki czemu możemy zastosować unikatowe podejście fabularne. Złote Wrota 2 mają zaoferować ponad 70 zadań, z których niemal każde można ukończyć na kilka sposobów. Wybrane decyzje będą wpływać na frakcje, losy bohaterów niezależnych, dostępne nagrody oraz zakończenie całej opowieści. Twórcy zapowiadają także, że pełne poznanie wszystkich wątków wymaga co najmniej dwóch przejść gry.

GramTV przedstawia:

Zadania mają łączyć poważne wątki z lżejszymi i humorystycznymi momentami. Podczas rozgrywki pojawią się zagadki środowiskowe, walki na arenach, poszukiwania starożytnych planów oraz mini gry stworzone specjalnie na potrzeby modyfikacji. Wyspa Samoa została zbudowana od podstaw i składa się z różnorodnych lokacji. Od portowego miasteczka, poprzez gęste lasy, bagna oraz ruiny, aż po zimowy obszar w wysokich górach. Wszystkie te lokacje mają być wypełnione sekretami, które gracz będzie odkrywać wraz z postępem fabuły. Modyfikacja zaoferuje nowe modele broni, pancerzy, odświeżone tekstury oraz liczne animacje, w tym możliwość wspinaczki po skalnych ścianach. Nie zabraknie także scen przerywnikowych przygotowanych w Blenderze. Twórcy potwierdzają, że w grze pojawi się wiele nowych rozwiązań wpływających na rozgrywkę. Gracze skorzystają między innymi z szybkiej podróży opartej na drogowskazach, wieloetapowych walk z bossami, odświeżonego systemu ekonomii i progresji, a także przeciwników wykorzystujących taktyczne sztuczki na arenach. Pojawią się także dwa wątki romansowe, liczne zadania poświęcone kluczowym bohaterom i postacie, które w miarę postępu fabuły będą odsłaniać swoje motywacje. Złote Wrota 2 otrzymają pełny polski dubbing nagrany przez około 65 aktorów, w tym twórców internetowych, aktorów głosowych oraz osoby od lat zajmujące się amatorskim dubbingiem. Nagrania poddano profesjonalnej obróbce, zgodnej z branżowymi standardami. Autorem ponad dwudziestu utworów składających się na ścieżkę dźwiękową jest kompozytor Adam Dzieżyk. Twórcy zapewniają, że każdy ważniejszy region otrzyma własną muzykę, co ma wzmocnić immersję i nadać światu unikalny charakter. Modyfikacja powstaje jako kontynuacja wizji zapoczątkowanej w Złotych Wrotach 1, ale do jej zrozumienia nie jest wymagana znajomość poprzedniej części. Fani mogą spodziewać się licznych nawiązań, lecz Serce Bogini pozostaje odrębną historią z własnym protagonistą. Złote Wrota 2: Serce Bogini otrzymały już swoją kartę w sklepie GOG.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.