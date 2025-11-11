Genialny weekend ARC Raiders. Strzelanka osiągnęła imponujący wynik

Minął nieco ponad tydzień, odkąd otworzyliśmy tunele, byście mogli udać się na powierzchnię, a w miniony weekend liczba jednocześnie grających na niej graczy przekroczyła 700 000!



Jesteśmy niesamowicie szczęśliwi, że jesteście z nami!

Sposoby, w jakie gracie i uczestniczycie w świecie ARC Raiders, całkowicie nas zaskoczyły – poszliście o wiele dalej, niż mogliśmy sobie wyobrazić. Zaskakujecie nas, przechytrzacie i sprawiacie, że musimy trzymać rękę na pulsie. I właśnie to w tym wszystkim kochamy.

Chcemy tylko powiedzieć: to dzięki wam stajemy się lepsi. Jesteśmy ogromnie wdzięczni, że towarzyszycie nam w tej podróży. – piszą twórcy w mediach społecznościowych.