Zaloguj się lub Zarejestruj

Genialny weekend ARC Raiders. Strzelanka osiągnęła imponujący wynik

Patrycja Pietrowska
2025/11/11 12:00
0
0

Twórcy dziękują społeczności za wsparcie.

Niedawno informowaliśmy o świetnym wyniku ARC Raiders. Gra zdołała bowiem pokonać Battlefield 6 pod względem liczby jednoczesnych graczy. Hit, dostępny dla posiadaczy konsol Xbox Series X/S, PS5 oraz użytkowników komputerów osobistych, odnotował niezwykły weekend. W kulminacyjnym momencie gra osiągnęła imponującą liczbę ponad 700 000 równoczesnych graczy na wszystkich platformach.

ARC Raiders
ARC Raiders

ARC Raiders ma za sobą rewelacyjny weekend. Ponad 700 tysięcy jednoczesnych graczy

W statystykach platformowych dominującą rolę odgrywa Steam, gdzie ARC Raiders osiągnęło pułap 462 000 równoczesnych graczy w szczytowym momencie. Choć Embark Studios nie podało oficjalnych danych sprzedażowych, szacunki rynkowe wskazują na około 2,5 miliona sprzedanych egzemplarzy w pierwszym tygodniu, z czego większość przypadła na PC.

Minął nieco ponad tydzień, odkąd otworzyliśmy tunele, byście mogli udać się na powierzchnię, a w miniony weekend liczba jednocześnie grających na niej graczy przekroczyła 700 000!


Jesteśmy niesamowicie szczęśliwi, że jesteście z nami!

Sposoby, w jakie gracie i uczestniczycie w świecie ARC Raiders, całkowicie nas zaskoczyły – poszliście o wiele dalej, niż mogliśmy sobie wyobrazić. Zaskakujecie nas, przechytrzacie i sprawiacie, że musimy trzymać rękę na pulsie. I właśnie to w tym wszystkim kochamy.

Chcemy tylko powiedzieć: to dzięki wam stajemy się lepsi. Jesteśmy ogromnie wdzięczni, że towarzyszycie nam w tej podróży. – piszą twórcy w mediach społecznościowych.

GramTV przedstawia:

Sukces komercyjny idzie w parze z pozytywnym odbiorem ze strony zarówno krytyków, jak i samych graczy. Na platformie Steam strzelanka cieszy się obecnie odbiorem „bardzo pozytywnym”. Przypomnijmy, że ARC Raiders ukazało się 30 października 2025 roku.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://gamingbolt.com/arc-raiders-celebrates-incredible-weekend-with-over-700000-concurrent-players

Tagi:

News
Steam
strzelanka
statystyki
PvP
PvE
liczba graczy
ARC Raiders
Embark Studios
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112