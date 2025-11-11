Genialny weekend ARC Raiders. Strzelanka osiągnęła imponujący wynik

Niedawno informowaliśmy o świetnym wyniku ARC Raiders. Gra zdołała bowiem pokonać Battlefield 6 pod względem liczby jednoczesnych graczy. Hit, dostępny dla posiadaczy konsol Xbox Series X/S, PS5 oraz użytkowników komputerów osobistych, odnotował niezwykły weekend. W kulminacyjnym momencie gra osiągnęła imponującą liczbę ponad 700 000 równoczesnych graczy na wszystkich platformach.
ARC Raiders ma za sobą rewelacyjny weekend. Ponad 700 tysięcy jednoczesnych graczy
Minął nieco ponad tydzień, odkąd otworzyliśmy tunele, byście mogli udać się na powierzchnię, a w miniony weekend liczba jednocześnie grających na niej graczy przekroczyła 700 000!
Jesteśmy niesamowicie szczęśliwi, że jesteście z nami!
Sposoby, w jakie gracie i uczestniczycie w świecie ARC Raiders, całkowicie nas zaskoczyły – poszliście o wiele dalej, niż mogliśmy sobie wyobrazić. Zaskakujecie nas, przechytrzacie i sprawiacie, że musimy trzymać rękę na pulsie. I właśnie to w tym wszystkim kochamy.
Chcemy tylko powiedzieć: to dzięki wam stajemy się lepsi. Jesteśmy ogromnie wdzięczni, że towarzyszycie nam w tej podróży. – piszą twórcy w mediach społecznościowych.
GramTV przedstawia:
Sukces komercyjny idzie w parze z pozytywnym odbiorem ze strony zarówno krytyków, jak i samych graczy. Na platformie Steam strzelanka cieszy się obecnie odbiorem „bardzo pozytywnym”. Przypomnijmy, że ARC Raiders ukazało się 30 października 2025 roku.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!