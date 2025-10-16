Zaloguj się lub Zarejestruj

Escape from Tarkov zbliża się do premiery na Steam. Masa graczy czeka na grę

Patrycja Pietrowska
2025/10/16 12:00
Twórcy chwalą się liczbą użytkowników, którzy dodali Escape from Tarkov do listy życzeń na Steamie.

Zbliżająca się premiera pełnej wersji Escape from Tarkov generuje niezwykle duże zainteresowanie wśród użytkowników platformy Steam. Zaledwie kilka tygodni po tym, jak gra została udostępniona na liście życzeń platformy Valve, osiągnęła ona imponujący kamień milowy.

Escape from Tarkov
Escape from Tarkov

Premiera Escape from Tarkov coraz bliżej. Steamowa lista życzeń rośnie w zawrotnym tempie

Escape from Tarkov jest uznanym tytułem w gatunku extraction shooterów. W związku z premierą gry na Steamie twórcy podzielili się informacjami obrazującymi zainteresowanie wokół tytułu. Okazuje się bowiem, że produkcja została dodana do list życzeń użytkowników platformy już ponad 500 tysięcy razy.

Warto przy okazji przypomnieć, że aby móc korzystać z Escape from Tarkov na Steamie, konieczne będzie posiadanie kopii gry zakupionej bezpośrednio na tej platformie. Jest to istotne ostrzeżenie dla weteranów: osoby, które już nabyły Escape from Tarkov bezpośrednio od Battlestate Games, nie otrzymają automatycznie kopii gry na Steamie w dniu jej premiery.

W ramach działań mających ułatwić integrację kont studio ogłosiło, że użytkownicy mają już możliwość powiązania istniejącego konta Battlestate Games ze swoim profilem na Steamie. Przypomnijmy, że Escape from Tarkov ukaże się w pełnej wersji już 15 listopada 2025 roku.

Źródło:https://insider-gaming.com/tarkov-hits-500000-wishlists-on-steam/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

