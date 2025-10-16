Escape from Tarkov zbliża się do premiery na Steam. Masa graczy czeka na grę

Twórcy chwalą się liczbą użytkowników, którzy dodali Escape from Tarkov do listy życzeń na Steamie.

Zbliżająca się premiera pełnej wersji Escape from Tarkov generuje niezwykle duże zainteresowanie wśród użytkowników platformy Steam. Zaledwie kilka tygodni po tym, jak gra została udostępniona na liście życzeń platformy Valve, osiągnęła ona imponujący kamień milowy.

Premiera Escape from Tarkov coraz bliżej. Steamowa lista życzeń rośnie w zawrotnym tempie

Escape from Tarkov jest uznanym tytułem w gatunku extraction shooterów. W związku z premierą gry na Steamie twórcy podzielili się informacjami obrazującymi zainteresowanie wokół tytułu. Okazuje się bowiem, że produkcja została dodana do list życzeń użytkowników platformy już ponad 500 tysięcy razy.