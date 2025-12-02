Zaloguj się lub Zarejestruj

Prawie 2 lata temu zadebiutował pierwszy zwiastun najbardziej oczekiwanej gry w historii. Nadal czekamy na premierę GTA 6

Radosław Krajewski
2025/12/02 09:00
2
0

Już za niecały rok nowa gra Rockstara zadebiutuje na rynku. Chyba, że studio nadal będzie potrzebować czasu, aby dopracować swoją produkcję.

Pierwszy zwiastun Grand Theft Auto 6 zadebiutował niemal dwa lata temu i natychmiast stał się jednym z najważniejszych momentów współczesnej historii branży. Materiał został oficjalnie zaprezentowany 5 grudnia 2023 roku, na kilka godzin przed planowanym debiutem. Zwiastun nieoczekiwane wyciekł do sieci wcześniej, na co Rockstar Games zareagowało, natychmiast wypuszczając oficjalny trailer. W materiale mogliśmy podziwiać współczesne Vice City, a także poznać dwójkę głównych bohaterów, czyli Lucię i Jasona.

GTA 6
GTA 6

GTA 6 – niemal dwa lata od prezentacji pierwszego zwiastuna oczekiwanej gry Rockstar Games

Zwiastun szybko pobił rekordy popularności. W ciągu zaledwie 13 godzin materiał wyświetlono aż 61 milionów razy. Pomimo ogromnego sukcesu trailera kolejne materiały pojawiają się niezwykle rzadko. Drugi zwiastun został udostępniony bez wcześniejszych zapowiedzi, prezentując kolejne szczegóły gry. Jednocześnie minęły już dwa lata, a twórcy wciąż nie zaprezentowali fragmentów pełnoprawnej rozgrywki w oficjalnej formie.

GramTV przedstawia:

Niedawno do sieci trafił kolejny przeciek z Grand Theft Auto 6. Jeden z animatorów pochwalił się swoim portfolio, w tym krótkim filmem, na którym prawdopodobnie pochodzą krótkie urywki z prac nad oczekiwaną grą.

Przed miesiącem Take-Two Interactive poinformowało, że premiera GTA 6 została opóźniona i produkcja zadebiutuje na rynku dopiero w listopadzie 2026 roku. Jeżeli ta data zostanie utrzymana, oznaczać to będzie, że od pierwszego zwiastuna do premiery miną niemal trzy lata. Fani nadal czekają na trzeci trailer oraz na większą porcję konkretów dotyczących świata gry i jej mechanik. Dla wielu graczy to nie tylko czas oczekiwania, ale także nostalgii, gdyż pierwszy zwiastun pozostaje jednym z najbardziej ikonicznych momentów w historii niewydanego jeszcze Grand Theft Auto 6.

Źródło:https://insider-gaming.com/grand-theft-auto-6-reveal-trailer-is-already-two-years-old/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
2
GThoro
Gramowicz
Dzisiaj 09:31

Dla odmiany ja w ogóle na tą grę nie czekam ¯\_(ツ)_/¯

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 09:21

I sobie jeszcze poczekamy.  Ja z niecierpliwością czekam,  czy w wakacje 2026 nie będzie kolejnej obsuwy. 




