Prawie 2 lata temu zadebiutował pierwszy zwiastun najbardziej oczekiwanej gry w historii. Nadal czekamy na premierę GTA 6

Już za niecały rok nowa gra Rockstara zadebiutuje na rynku. Chyba, że studio nadal będzie potrzebować czasu, aby dopracować swoją produkcję.

Pierwszy zwiastun Grand Theft Auto 6 zadebiutował niemal dwa lata temu i natychmiast stał się jednym z najważniejszych momentów współczesnej historii branży. Materiał został oficjalnie zaprezentowany 5 grudnia 2023 roku, na kilka godzin przed planowanym debiutem. Zwiastun nieoczekiwane wyciekł do sieci wcześniej, na co Rockstar Games zareagowało, natychmiast wypuszczając oficjalny trailer. W materiale mogliśmy podziwiać współczesne Vice City, a także poznać dwójkę głównych bohaterów, czyli Lucię i Jasona.

GTA 6 – niemal dwa lata od prezentacji pierwszego zwiastuna oczekiwanej gry Rockstar Games

Zwiastun szybko pobił rekordy popularności. W ciągu zaledwie 13 godzin materiał wyświetlono aż 61 milionów razy. Pomimo ogromnego sukcesu trailera kolejne materiały pojawiają się niezwykle rzadko. Drugi zwiastun został udostępniony bez wcześniejszych zapowiedzi, prezentując kolejne szczegóły gry. Jednocześnie minęły już dwa lata, a twórcy wciąż nie zaprezentowali fragmentów pełnoprawnej rozgrywki w oficjalnej formie.