Replaced w końcu ma datę premiery. Nowy zwiastun potwierdza świetne wieści

Już pod koniec sierpnia premiera Replaced została ponownie opóźniona. Wiele wskazuje jednak na to, że twórcy wychodzą na prostą i prace nad grą dobiegają końca. Thunderful Games oraz deweloperzy ze Sad Cat Studios w końcu ujawnili bowiem, kiedy dokładnie cyberpunkowa platformówka zadebiutuje na rynku.

Premiera Replaced w marcu 2026 roku

Zgodnie z przekazanymi informacjami Replaced ukaże się 12 marca 2026 roku. W dniu swojego debiutu wspomniany tytuł trafi również w ręce abonentów PC Game Pass i Xbox Game Pass Ultimate. Wraz z datą premiery Thunderful Games oraz deweloperzy ze Sad Cat Studios opublikowali nowy zwiastun, który znajdziecie na dole wiadomości.