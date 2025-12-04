Zaloguj się lub Zarejestruj

Replaced w końcu ma datę premiery. Nowy zwiastun potwierdza świetne wieści

Mikołaj Ciesielski
2025/12/04 17:50
Wiemy, kiedy zapowiedziana kilka lat temu produkcja Sad Cat Studios zadebiutuje na rynku.

Już pod koniec sierpnia premiera Replaced została ponownie opóźniona. Wiele wskazuje jednak na to, że twórcy wychodzą na prostą i prace nad grą dobiegają końca. Thunderful Games oraz deweloperzy ze Sad Cat Studios w końcu ujawnili bowiem, kiedy dokładnie cyberpunkowa platformówka zadebiutuje na rynku.

Replaced
Replaced

Premiera Replaced w marcu 2026 roku

Zgodnie z przekazanymi informacjami Replaced ukaże się 12 marca 2026 roku. W dniu swojego debiutu wspomniany tytuł trafi również w ręce abonentów PC Game Pass i Xbox Game Pass Ultimate. Wraz z datą premiery Thunderful Games oraz deweloperzy ze Sad Cat Studios opublikowali nowy zwiastun, który znajdziecie na dole wiadomości.

Wspaniale jest w końcu mieć ustaloną datę premiery Replaced. Nie jest tajemnicą, że dotarcie do tego momentu zajęło nam więcej czasu, niż początkowo zakładaliśmy, i chcielibyśmy podziękować wszystkim za cierpliwość i wsparcie. Nie możemy się doczekać, aby 12 marca wynagrodzić Wam to oczekiwanie – komentuje Yura Zhdanovich, reżyser gry.

GramTV przedstawia:

Na koniec warto przypomnieć, że Replaced zmierza na komputery osobiste i konsole Xbox Series X/S. Akcja gry ma miejsce w alternatywnej, retrofuturystycznej wersji Ameryki z lat 80, a podczas rozgrywki gracze wcielą się w R.E.A.C.H. – sztuczną inteligencję uwięzioną w ciele człowieka.

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/12/replaced-launches-march-12-2026

News
Replaced
data premiery
zwiastun
gameplay trailer
fragmenty rozgrywki
platformówka
cyberpunk
gra akcji
science fiction
Sad Cat Studios
Thunderful Publishing
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

