Parodia Tarkova nie zwalnia tempa. Escape from Duckov zalicza kolejny kamień milowy

Patrycja Pietrowska
2025/10/27 10:30
Imponujący rekord aktywności.

Zaledwie dziesięć dni po debiucie na Steamie Escape from Duckov osiągnęło kolejny, znaczący sukces. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że parodia hitu Battlestate sprzedała się w liczbie miliona egzemplarzy, a teraz tytuł przekroczył imponujący kamień milowy.

Escape from Duckov
Escape from Duckov

Escape from Duckov z imponującą liczbą jednoczesnych graczy

Escape from Duckov może bowiem pochwalić się szczytową liczbą ponad 300 tysięcy aktywnych graczy. Jeśli chodzi o pierwowzór, Tarkov rejestruje obecnie około 150 tysięcy użytkowników dziennie. Dane te pochodzą z serwisu ActivePlayer.

Parodia hitu Battlestate Games kosztuje obecnie 57,09 zł na platformie Steam. Rozgrywka w Duckov rozpoczyna się, gdy gracz, budząc się z dziwnego snu, trafia do świata pełnego niebezpieczeństw. Postać startowa to „zwykła kaczka” z podstawowymi statystykami i jedną bronią. Niezbędne jest zbudowanie kryjówki, ulepszanie sprzętu oraz zbieranie różnorodnych, interesujących przedmiotów, aż do momentu, w którym uda się uciec żywym.

Regrywalność jest zapewniona dzięki pięciu unikalnym mapom, a także zmiennym warunkom pogodowym, łupom i wrogom, co sprawia, że każda ekspedycja jest zaskoczeniem. Pomimo braku oficjalnego trybu wieloosobowego, społeczność już pracuje nad modami dodającymi kooperację.

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

