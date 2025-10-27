Parodia Tarkova nie zwalnia tempa. Escape from Duckov zalicza kolejny kamień milowy

Zaledwie dziesięć dni po debiucie na Steamie Escape from Duckov osiągnęło kolejny, znaczący sukces. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że parodia hitu Battlestate sprzedała się w liczbie miliona egzemplarzy, a teraz tytuł przekroczył imponujący kamień milowy.

Escape from Duckov z imponującą liczbą jednoczesnych graczy

Escape from Duckov może bowiem pochwalić się szczytową liczbą ponad 300 tysięcy aktywnych graczy. Jeśli chodzi o pierwowzór, Tarkov rejestruje obecnie około 150 tysięcy użytkowników dziennie. Dane te pochodzą z serwisu ActivePlayer.