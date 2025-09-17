Gracze wściekli na decyzję twórców Escape from Tarkov. Konieczny drugi zakup gry na Steam

Escape from Tarkov zbliża się do pełnego wydania. Po ośmiu latach wczesnego dostępu, gra zmierza ku wersji 1.0, zaplanowanej na 15 listopada. Dodatkowo tytuł trafi na platformę Steam, choć pewne decyzje twórców wywołały niezadowolenie wśród graczy.

Escape from Tarkov na Steam – kontrowersje wokół ponownego zakupu

Punktem spornym jest bowiem wymóg ponownego zakupu Escape from Tarkov. Battlestate Games potwierdziło, że dotychczasowi właściciele, chcący grać przez Steam i korzystać z jego funkcji, będą musieli nabyć tytuł jeszcze raz. Co więcej, wersja Steam nadal wymaga posiadania konta Battlestate.