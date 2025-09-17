Gracze wściekli na decyzję twórców Escape from Tarkov. Konieczny drugi zakup gry na Steam

Escape from Tarkov zbliża się do pełnego wydania. Po ośmiu latach wczesnego dostępu, gra zmierza ku wersji 1.0, zaplanowanej na 15 listopada. Dodatkowo tytuł trafi na platformę Steam, choć pewne decyzje twórców wywołały niezadowolenie wśród graczy.
Escape from Tarkov na Steam – kontrowersje wokół ponownego zakupu
Punktem spornym jest bowiem wymóg ponownego zakupu Escape from Tarkov. Battlestate Games potwierdziło, że dotychczasowi właściciele, chcący grać przez Steam i korzystać z jego funkcji, będą musieli nabyć tytuł jeszcze raz. Co więcej, wersja Steam nadal wymaga posiadania konta Battlestate.
Jeśli kupiłeś Standard Edition na Steamie, ale na twoim koncie Battlestate Games znajduje się już The Unheard Edition, uruchomienie gry przez Steam zapewni ci dostęp do profilu The Unheard Edition. – wyjaśniają twórcy.
Dostęp do osiągnięć Steam, listy znajomych, śledzenia czasu gry czy możliwości pozostawienia recenzji na Steamie będzie możliwy tylko po ponownym zakupie. Studio zaznaczyło brak planów wsparcia dla Steam Decka, Steam Workshop ani udostępniania gier w ramach rodziny. Aby zagrać za pośrednictwem platformy Valve, koniecznie będzie ponowne zainstalowanie Escape from Tarkov.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!