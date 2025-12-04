Nowa wersja klasycznego MMO przypomniała fanom o grze 20 latach zbierając świetne oceny na Steamie

Odświeżona wersja kultowego MMORPG autorstwa ArenaNet trafiła wczoraj na rynek i jest dostępna zarówno na Steamie, jak i na oficjalnej stronie studia. Reforged wyceniono na 79,99 zł, a cena została skalkulowana z myślą o polskich graczach. W pakiecie znalazły się trzy kampanie znane z podstawowej wersji i dodatków Factions oraz Nightfall, natomiast Eyes of the North i Bonus Mission Pack sprzedawane są jako płatne rozszerzenia. Co istotne, posiadacze oryginalnego Guild Wars otrzymali aktualizację za darmo – także wtedy, gdy wcześniej kupili tylko samodzielne dodatki.

Guild Wars: Reforged – jak poradzi ł sobie start odświeżonego MMO

Reforged zostało bardzo dobrze przyjęte na Steamie. Ponieważ nowa wersja zastąpiła pierwowzór, oceny trzeba analizować według konkretnych dni – w dniu premiery aż 91% nowych recenzji było pozytywnych, a dziś wynik utrzymuje się na poziomie 84%.