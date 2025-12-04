Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa wersja klasycznego MMO przypomniała fanom o grze 20 latach zbierając świetne oceny na Steamie

Mikołaj Berlik
2025/12/04 12:20
Guild Wars: Reforged zadebiutowało i szybko udowodniło, że klasyczne MMO sprzed dwóch dekad wciąż ma ogromny potencjał.

Odświeżona wersja kultowego MMORPG autorstwa ArenaNet trafiła wczoraj na rynek i jest dostępna zarówno na Steamie, jak i na oficjalnej stronie studia. Reforged wyceniono na 79,99 zł, a cena została skalkulowana z myślą o polskich graczach. W pakiecie znalazły się trzy kampanie znane z podstawowej wersji i dodatków Factions oraz Nightfall, natomiast Eyes of the North i Bonus Mission Pack sprzedawane są jako płatne rozszerzenia. Co istotne, posiadacze oryginalnego Guild Wars otrzymali aktualizację za darmo – także wtedy, gdy wcześniej kupili tylko samodzielne dodatki.

Guild Wars: Reforged

Guild Wars: Reforged – jak poradził sobie start odświeżonego MMO

Reforged zostało bardzo dobrze przyjęte na Steamie. Ponieważ nowa wersja zastąpiła pierwowzór, oceny trzeba analizować według konkretnych dni – w dniu premiery aż 91% nowych recenzji było pozytywnych, a dziś wynik utrzymuje się na poziomie 84%.

GramTV przedstawia:

Produkcja notuje też świetne wyniki aktywności. Wczoraj w najgorętszym momencie jednocześnie grało 5356 osób, podczas gdy rekord sprzed aktualizacji wynosił ledwie 555 graczy. To pokazuje, jak duże zainteresowanie wzbudziło Reforged i jak skutecznie odświeżona wersja przyciągnęła zarówno nowych, jak i powracających fanów.

Guild Wars: Reforged ma być dalej rozwijane poprzez darmowe aktualizacje. Nad przyszłością projektu czuwa studio 2weeks, założone przez byłych pracowników ArenaNet.

Mikołaj Berlik
