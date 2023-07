Disney chce oszczędzać na Marvelu i Gwiezdnych wojnach

Dyrektor generalny Disneya, Bob Iger, zapowiedział, że jego firma będzie produkowała mniej filmów i seriali związanych z bohaterami Marvela oraz Gwiezdnych wojen. Wpisuje się to, w zaplanowaną na kilka najbliższych lat, politykę ograniczania wydatków.

Wycofujemy się nie tylko po to, by się skupić, ale także w ramach naszej inicjatywy ograniczania kosztów. Wydając mniej na to, co robimy i mniej zarabiając.