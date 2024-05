Gwiazda Diuny 2 w nowych Piratach z Karaibów? Disney chce tego aktora

Disney najpierw chciał zaangażować aktora w aktorską wersję Herkulesa, prawdopodobnie powierzając mu tytułową rolę. Plany wytwórni się jednak zmieniły i teraz włodarze studia wolą zaproponować Butlerowi główną rolę męską w nowej części Piratów z Karaibów. Jak na razie to tylko plotki, więc nie wiadomo, czy aktor byłby zainteresowany przyjęciem tej roli.

Nad nowymi Piratami z Karaibów ma pracować Craig Mazin, twórca The Last of Us oraz Czarnobyla, a także Ted Elliot, scenarzysta pierwszej części serii. Według wcześniejszych plotek historia opowie o zupełnie nowej załodze młodych piratów, którzy będą próbowali zdobyć legendarny artefakt, który ukryty jest na jednej z wysp.