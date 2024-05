Thunderbolts wprowadzi nową potężną grupę do MCU? Marvel zwiększy wpływy jednej z bohaterek

Wygląda na to, że to właśnie ta postać może stać się następczynią Nicka Fury’ego.

Grany przez Sameula L. Jacksona Nick Fury nadal obecny jest w MCU. Chociaż uniwersum ma już 16 lat, to aktor od początku związany jest z tą serią. Ostatnio mogliśmy oglądać go w serialu Tajna Inwazja, a także w filmie Marvels. Wygląda jednak na to, że rolę Fury’ego z pierwszej fazy MCU może przejąć zupełnie inna postać, którą znamy m.in. z Falcon i Zimowy Żołnierz, czy Czarnej Wdowy. Mowa o hrabinie Valentinie Allegrze de Fontaine, w którą wciela się Julia Louis-Dreyfus. Według najnowszych doniesień w Thunderbolts zostanie wprowadzona nowa potężna grupa, z którą ta postać jest bezpośrednio powiązana.

Thunderbolts – Marvel wprowadzi nową grupę do swojego uniwersum?

Według serwisu The Cosmic Cicrus Marvel zamierza umieścić w nowym filmie wątek grupy znanej jako OXE. W komiksach pojawiła się po raz pierwszy z zeszycie Ultimate Fallou #3 z 2011 roku, gdzie została przedstawiona jako największa holdingowa spółka świata, a jej szefową była właśnie Valentina Allegra de Fountaine. Byli powiązani z tajnym Klubem Kratosa, do którego należeli multimilionerzy, których celem było wykorzystanie swoich wpływów, aby zapewnić, że wszystko zostanie zrobione po ich myśli. W nowszych komiksach organizacja znana jako O.X.E. współpracowała z Zewnętrznym Kręgiem, który kontrolował rządy państw na całym świecie.