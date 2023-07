Indiana Jones 5 kosztował majątek, a mało kto chce film obejrzeć. Disney straci ogromne pieniądze

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia jest w kinach dopiero czwarty dzień, a już mówi się o największej tegorocznej klapie finansowej. Przedpremierowe prognozy wskazywały, że widzowie w weekend otwarcia filmu nie dopiszą i tak też się stało. Piąta część przygód archeologa zarobiła w pierwsze trzy dni w Ameryce zaledwie 60 milionów dolarów. Dla porównania Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki w premierowy weekend zarobiło ponad 100 milionów dolarów.

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia wielką finansową klapą

Dla Disneya to kolejny fatalny start ich filmu po Ant-Man i Osa: Kwantomania (106,1 mln USD), Małej Syrence (95,6 mln USD) oraz Między nami żywiołami (29,6 mln USD), ale poza filmem Marvela, pozostałe dwie produkcje mogły liczyć na niezłe opinie od widzów, którzy zachęcali swoich znajomych do wybrania się do kina. Indiana Jones i artefakt przeznaczenia w serwisie CinemaScore uzyskał jednak ocenę B+, a to może oznaczać spore spadki w kolejnych weekendach.